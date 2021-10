Neustadt: In den Ferien noch nichts geplant? – hier kommt die Lösung

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesen Herbstferien bietet das Team Offene Jugendarbeit der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße zahlreiche Aktionen und Ausflüge an und es sind noch einige Plätze verfügbar.

Eines der Herbstferienhighlights ist ein Tagesausflug in die Domstadt Köln am 11. Oktober 2021. In dem Teilnahmebeitrag von 15€ ist die Fahrt mit dem ICE, Essen und der Eintritt in das bekannte Supercandy Popup Museum enthalten.

Darüber hinaus wird es einen „Do it yourself“ Tag am 13. Oktober 2021 geben, bei dem Kosmetik selbst hergestellt wird. Beispielsweise Duschjelly oder Badekugeln.

Auch im Jugendtreff West (06321-484665) gibt es einiges zu erleben, unter anderem eine Eselwanderung am 12. Oktober 2021 und einen Familienausflug in den Holiday Park am 14. Oktober 2021.

Im Jugendcafé (06321-189170) wird ein Ausflug in die Sprungbude (Trampolinhalle) am 13. Oktober 2021 und in den Escape Room am 19. Oktober 2021 angeboten.

Ein weiteres Highlight ist ein Ausflug in den Europapark am 21. Oktober 2021.

Anmeldungen und nähere Informationen gibt es bei den jeweiligen Einrichtungen, unter www.nw4you.de oder bei Franziska Haubert unter 06321-8551659.