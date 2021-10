Kaiserslautern: Tageskarten für die kommenden beiden FCK-Heimspiele erhältlich

Kaiserslautern – Für die kommenden beiden Heimspiele des 1. FC Kaiserslautern nach der Länderspielpause gegen den SC Freiburg II sowie gegen die Würzburger Kickers sind ab sofort Tageskarten im freien Vorverkauf. Im Vergleich zum zurückliegenden Heimspiel gegen den VfL Osnabrück gibt es dabei eine wesentliche Änderung: Die anstehenden Spiele werden als 2G-Veranstaltung durchgeführt.

Aufgrund der beim vergangenen Heimspiel gesammelten Erfahrungen wurde nach engem Austausch mit der Ordnungsbehörde festgelegt, dass bei den kommenden beiden Heimspielen die 2G-Regelung (Nachweis von Geimpft- oder Genesenen-Status) im gesamten Stadionbereich gilt. Der 2G-Status muss bei der Zugangskontrolle nachgewiesen werden. Bitte beachtet, dass Ihr nur Zugang zum Stadion erhaltet, wenn Ihr geimpft oder genesen seid.

Für die Besucher des Spiels bringt dies auch viele Vorteile mit sich: Für alle Zuschauer entfallen die Maskenpflicht sowie die Abstandsregelungen für den Umlauf, in den Fanhallen und auf den Tribünen. Zudem sind die Stadionumläufe mit Ausnahme des Gästefanbereiches wieder geöffnet, so dass sich jeder Besucher ohne Einschränkung mit Freunden und Bekannten zu Speis und Trank in den Fanhallen treffen kann, die ihre Tickets für einen anderen Bereich haben.

Kinder bis einschließlich 11 Jahre sind vom 2G-Nachweis befreit und werden gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung mit geimpften und genesenen Personen gleichgestellt. Kinder ab 12 Jahren müssen für den Zutritt ebenfalls geimpft oder genesen sein, hier konnte der 1. FC Kaiserslautern bei den zuständigen Behörden leider keine Ausnahmegenehmigung erwirken.

Wie zuletzt beim Heimspiel gegen Osnabrück sind auch bei den kommenden beiden Heimspielen insgesamt bis zu 25.000 Zuschauer auf dem Betze erlaubt, inklusive 2.500 Gästefans. Auch die Modalitäten des Ticketkaufs bleiben unverändert. Die Tickets müssen nur mit dem Namen des Ticketinhabers personalisiert werden, die vollständigen Kontaktdaten müssen nicht mehr angegeben werden. Dauerkarten sind für alle kommenden Spiele freigeschaltet.

Die Tickets können ab sofort in folgender Form erworben werden: