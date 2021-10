Kirchhain: Überfall vor dem Bahnhof – Kripo sucht Zeugen

(ots) – Nach einem Überfall auf dem Vorplatz des Kirchhainer Bahnhofs am Freitag 01.10.2021 um 05.23 Uhr, sucht die Kripo Marburg nach Zeugen. Ein 36-jähriger Stadtallendorfer erhielt von hinten einen Schlag gegen den Kopf. Er erlitt bei der Tat eine blutende Kopfverletzung. Der Täter flüchtete mit einem Rucksack, in dem sich u.a. Berufskleidung befand.

Das Opfer hat den Täter nicht gesehen und konnte ihn auch nicht beschreiben.

Wer war am Freitagmorgen ebenfalls am Kirchhainer Bahnhof? Wer hat die Tat gesehen? Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Überfall zusammenhängen könnten? Wer hat z.B. jemanden davonlaufen sehen? Wer hat z.B. ein Durchsuchen oder Entsorgen eines Rucksacks beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Einbruch in Büro in der Mensa

Bei einem Einbruch in ein Büro der Mensa erbeuteten der oder die Täter Bargeld in zweistelliger Höhe. Nach bisherigen Feststellungen nutzte man den unverschlossenen Haupteingang, trat die Bürotür ein und fand das Geld bei der Durchsuchung von Mobiliar und Behältnissen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit, die zwischen 20 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Sonntag, 03. Oktober war. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gisselberg: Keine Beute bei Einbruch in Jugendclub

Zwar blieben der oder die Täter bei dem Einbruch in den Jugendclub im Bürgerhaus in Gisselberg ohne Beute, jedoch richteten sie einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro an. Der Schaden entstand durch das Einschlagen einer Fensterscheibe.

Wer hat das Klirren der Scheibe gehört? Wer hat in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge gesehen? Der Einbruch war von Samstag auf Sonntag, 03. Oktober, zwischen 18.30 und 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen während dieser Zeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar – Scheiben eingeschlagen

Ob es sich um einen versuchten Diebstahl oder um Sachbeschädigung handelt, ließ sich bislang nicht klären. Letztendlich zerstörten Unbekannte die Glaseinfassungen zweier Türen von Gartenhütten. Die Hütten stehen auf dem Gelände des Seeparks in Niederweimar. Weder aus den Hütten noch vom Geländefehlt nach ersten Prüfungen etwas.

Die Tat war von Samstag auf Sonntag, 03. Oktober, zwischen 21.30 und 08.30 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen während dieser Zeit bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Katalysator herausgeschnitten

Als der Besitzer seinen lange unbenutzten C-Klasse Mercedes mal wieder nutzte, veranlassten ihn die ungewöhnlichen Geräusche zu einem Werkstattbesuch. Dort stellte man fest, dass der Katalysator vermutlich mit einem Trennschleifer vollständig herausgetrennt wurde. Der Diebstahl war zwischen Sonntag, 01. Juli und Freitag, 20. August.

Der blaue Mercedes parkte in dieser Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Alten Kasseler Straße. An dem Auto entstand ein Gesamtschaden von mindestens 900 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gisselberg: Diebstahl aus weißem Ford Tourneo

Von Donnerstag auf Freitag, 01. Oktober, zwischen 15.30 und 08 Uhr, erbeutete ein Dieb beim Einbruch in einen weißen Ford Tourneo Bargeld und Kreditkarten. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Dorfmitte.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach: VW Passat verkratzt

Zwischen 06.15 Uhr am Montag 26. September und 16 Uhr am Donnerstag, 30. September, verkratzte ein bislang noch unbekannter Täter die Beifahrerseite eines schwarzen VW Passat. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Der Pkw parkte zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Michelbacher Straße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf: Fahrräder gestohlen

In Stadtallendorf kam es am zurückliegenden Wochenende zu bisher zwei angezeigten Fahrraddiebstählen. Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise. Von Freitag auf Samstag, 02. Oktober, stahl ein Dieb zwischen 21 und 15 Uhr das in der Herrenwaldstraße abgestellte schwarz-rote KCP Mountainbike. Das “Fully” war mit einem Bügelschloss an eine Stange angeschlossen. Die Suche nach dem Rad blieb erfolglos.

Vom Fahrradabstellplatz eines Hauses in der Beethovenstraße stahl ein Dieb ein mit einem Faltschloss gesichertes E-Bike im Wert von ca. 1.500 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Prophete Graveler 20. Der Diebstahl war von Samstag auf Sonntag, 03. Oktober, zwischen 22 und 07 Uhr.

Wo sind die gestohlenen Fahrräder aufgetaucht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach: Drogentest reagierte

Am Montag, 04. Oktober, um 02.20 Uhr, kontrollierte die Polizei Biedenkopf in Gladenbach einen VW und stellte dabei fest, dass die Anfang 20 Jahre alte Fahrerin offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC.

Die Polizei veranlasste daraufhin die Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Steffenberg: Betriebserlaubnis des Autos erloschen und Fahrer alkoholisiert

Die Kontrolle eines Autos durch die Polizei Biedenkopf am Sonntag, 03. Oktober, gegen 13.30 Uhr, führte zu zwei Anzeigen gegen den Ende 50 Jahre alten Fahrer aus dem Hinterland. Zunächst reagierte der Alkotest positiv, sodass die Polizei die notwendige Blutprobe veranlasste.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass die Betriebserlaubnis seines Autos durch nicht vom TÜV abgenommene und nicht durch eine allgemeine Betriebserlaubnis genehmigte technische Veränderungen erloschen war.

Kirchhain: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Nachdem der Drogentest eines 24 Jahre alten Autofahrers positiv auf TCD reagierte, veranlasste die Polizei Stadtallendorf die notwendige Blutprobe und unterband die anschließende Weiterfahrt.

Die allgemeine Verkehrskontrolle war am Samstag, 02. Oktober, um 15.35 Uhr.

Wetter: Wirtschaftlicher Totalschaden und Führerschein weg

Laut Alkotest stand der 25 Jahre alte Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss als er mit seinem Auto von der Straße abkam. Der Unfall war am Sonntag, 03. Oktober, gegen 03.20 Uhr, auf der Kreisstraße 85 zwischen Treisbach und Warzenbach. Das Auto des jungen Mannes landete mit einem erheblichen Frontschaden, wohl einem wirtschaftlichen Totalschaden im Feld. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Schwarzer Sharan beschädigt

Am 01. Oktober zeigte der Besitzer einen durch eine Unfallflucht entstandenen Schaden an seinem schwarzen VW Sharan an. Der Schaden ist vorne links und beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich bereits zwischen Montag, 06. und Mittwoch 22. September. Leider konnte der Autobesitzer keinen konkreten Unfallort angeben. Als einen möglichen Unfallort benannte er die Warthestraße.

Wer hat ein Manöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an einem geparkten schwarzen VW Sharan gekommen sein könnte? Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach – Unfallflucht auf dem Parkplatz der Therme

Am Freitag, 01. Oktober, kam es zwischen 15.50 und 18.40 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Therme. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem schwarzen Audi A 4 mit Marburger Kennzeichen (MR) hinten links ein Schaden von mindestens 1.500 Euro.

Der Verursacher hinterließ keine Nachricht am Auto und rief auch nicht die Polizei an.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ginseldorf – Schaden am roten Subaru Forester

Wo der Schaden an der Frontstoßstange in Höhe von mindestens 800 Euro genau entstand konnte der Besitzer nicht sagen. Entstanden sein müsste dieser zwischen Mittwoch 15. und Donnerstag 30. September. Das Auto parkte in dieser Zeit an den verschiedensten Orten in Marburg. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es an der vorderen Stoßstange des roten SUV zu dem Schaden gekommen sein könnte?

Marburg – Blauen Citroen Berlingo angefahren

Am Freitag, 01. Oktober, zwischen 10 und 15.45 Uhr beschädigte entstand vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver am Gepäckträger eines blauen Citroen Berlingo ein Schaden von 525 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Unfallort war die Haspelstraße.

Marburg – Unfallflucht auf dem Weg zum Sportplatz

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen roten Opel Corsa und verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Unfallspuren am roten Auto deuten auf ein helles, eventuell sogar weißes verursachendes Fahrzeug hin.

Der Unfall war am Samstag, 02. Oktober, in der Verlängerung der Straße Am Rain. Diese Verlängerung führt zu einem Fußballplatz. Der rote Opel stand vom Fußballplatz aus gesehen quasi entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wo steht seit Samstagnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes helles, eventuell weißes Auto mit roter Fremdfarbe an der Schadensstelle? Hinweise zu den Unfallfluchten in Ginseldorf und Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

