Friedberg: Die Polizei-News

Nach Einbruch in Autowerkstatt – Diebe stehlen Fahrzeuge

Bad Nauheim (ots) – Nachdem sie zwischen Samstagnachmittag 02.10.2021, 16.30 Uhr und Sonntagabend 03.10.2021, 22.30 Uhr in eine Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Landstraße eingestiegen waren und dort mehrere Autoschlüssel an sich genommen hatten, entwendeten Einbrecher zwei Fahrzeuge vom dortigen Firmengelände.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen VW Transporter sowie einen grauen Audi A7, Zeitwert: etwa 60.000 Euro.

Die Friedberger Kripo ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wo sind die beiden gestohlenen Fahrzeuge aufgetaucht?

Wer kann anderweitige, sachdienliche Angaben machen?

Überfall auf Getränkemarkt

Büdingen (ots) – Beim Verlassen ihrer Arbeitsstelle wurden am Freitagabend 01.10.2021 zwei Angestellte eines Büdinger Getränkemarktes überfallen. Mit einem Messer in der Hand hatte der Räuber die beiden Mitarbeiter gegen 20.15 Uhr vor dem Gebäude in der Straße “Über der Seeme” abgefangen und die Herausgabe der mitgeführten Tageseinnahmen gefordert. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Höhe weniger Tausend Euro in Richtung Berliner Straße. Die beiden Geschädigten blieben körperlich unverletzt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 185 cm groß, schlank, ca. 20-30 Jahre. Sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und graue Jeans.

Die Kripo in Friedberg ermittelt wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 06031/6010 um Hinweise.

Wem waren vor der Tat verdächtige Personen in der Nähe des späteren Tatortes aufgefallen? Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist der beschriebene Tatverdächtige bei der anschließenden Flucht in Richtung Berliner Straße und anschließend weiter in noch unbekannte Richtung begegnet?

