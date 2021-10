Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Aßlar (ots) – Beinahe mit dem Leben bezahlt hätten 2 Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren am vergangenen Freitag 01.10.2021 nachdem sie eine Abkürzung über die Gleise nahmen im Bahnhof Aßlar. Der Triebfahrzeugführer des herrannahenden Zuges erkannte die beiden aus Aßlar stammenden Frauen und leitete bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h eine Schnellbremsung ein. Nur noch ein knapper Meter lag zwischen dem Zug und den beiden Gleisspringerinnen.

Völlig unbeeindruckt setzten die Frauen ihren Weg über die Gleise fort und reagierten auch nicht auf Zurufe von Reisenden. Durch die Beinahe-Kollision erlitt der Triebfahrzeugführer einen Schock und musste abgelöst werden.

Beamte des Bundespolizeireviers Gießen konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung die beiden Verursacherinnen im angrenzenden Wohngebiet feststellen. Durch die zuvor veranlasste Streckensperrung verspäteten sich zwei Züge um jeweils rund 45 Minuten. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Einbruch im Rewe-Markt – Diebe haben es auf Tabakwaren abgesehen

Hüttenberg-Rechtenbach (ots) – Am Montag 04.10.2021 zu Beginn ihres Arbeitstages, bemerkte eine Mitarbeiterin des Rewe-Marktes den Einbruch und informierte die Polizei.

In der Nacht zum Sonntag (03.10.2021) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Rewe-Markt in der Straße “Im Dollenstück”. Die Diebe stiegen offenbar über das Dach in den Einkaufsmarkt ein und gelangten zum Verkaufsraum der Poststelle.

In der Postfiliale öffneten die Unbekannten mehrere Pakete und Schränke. Aus dem Zigarettenregal stahlen sie eine noch nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Offenbar stahlen die dreisten Diebe neben den Tabakwaren auch Postgut und Rubbellose.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag 03.10.2021 zwischen 02:15 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich des Rewe-Marktes aufgefallen?

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Unfallfluchten:

Driedorf-Mademühlen:

Vermutlich beim Rangieren stieß ein Unfallfahrer zwischen dem 28.09.2021, 20:15 Uhr und dem 29.09.2021, 18:00 Uhr gegen das schmiedeeiserne Treppengeländer am Schützenhaus Mademühlen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem ist der unbekannte Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug in der Straße “Am Schützenhaus” aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bicken:

Zwischen dem 24.09.2021, 18:00 Uhr und vergangenem Donnerstag (30.09.2021), 14:00 Uhr touchierte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand abgestellten 1-er BMW. Der graue 1-er parkte “Auf der Füll” in Höhe der Hausnummer 20. Der Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite wird mit 3.000 Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem BMW der Modellreihe 6-er Cabrio bzw. Coupe oder 5-er BMW Gran Turismo. Der BMW ist vermutlich im Heckbereich erheblich beschädigt. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Uckersdorf:

Offensichtlich beim Vorbeifahren stieß ein Unbekannter am Freitag (01.01.2021) um 20:00 Uhr, gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellten Toyota. Der Unfallfahrer beschädigte den grauen Yaris am linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise, zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen:

Ein 21-Jähriger war am Samstag (02.10.2021), um 16:22 Uhr, auf der Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Wetzlar unterwegs. Er fuhr mit seinem weißen Ford Transit auf der rechten Fahrspur. In Höhe des Dutenhofener Sees überholte ein schwarzer Pkw den Ford. Der Unbekannte scherte nach seinem Überholmanöver unmittelbar vor dem weißen Transit ein. Der 21-jährige Ford-Fahrer musste abbremsen und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto zu verhindern.

Der Transit touchierte die rechte Leitplanke. Die gesamte Beifahrerseite wurde beschädigte. Die Reparatur am Ford wird rund 2.000 Euro kosten. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem schwarzen Pkw geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 70063555 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: 3er BMW gestohlen

(ots) – Zwischen 15:30 Uhr am Donnerstag 30.09.2021 und 17:00 Uhr am Freitag 01.10.2021 stahlen Unbekannte einen 3-er BMW. Das schwarze Coupé stand auf dem Girmeser Platz in der Untergasse. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Untergasse aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des mit Keyless-Go-System ausgestatteten 3-er geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen