Ludwigshafen: Vorsänger-Projekt mündet in Konzert – Geistliche Abendmusik am 09. Oktober 2021

Ludwigshafen – Der Lockdown hat die Kirchenmusik hart getroffen. Musizieren war nur beschränkt möglich. Viele Ideen und Kreativität waren gefordert, um Musik weiterhin zu leben. Als schließlich Ende 2020 auch der Gemeindegesang verstummen musste und nur noch maximal eine Person „vorsingen“ durfte, entstand im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen das Vorsänger-Projekt, woraus sich das Vorhaben „Sologesang und Orgel“ entwickelte. Ergebnisse sind nun in einer Geistlichen Abendmusik zu hören.

Was aus der Not geboren wurde, wuchs zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Bezirkskantor Tobias Martin und Dietmar Geiger, Chor-Tenor in den Chören der Bezirkskantorei. Kaum ein Sonntag in der Pandemiezeit, an dem beide nicht einen Gottesdienst im Kirchenbezirk musikalisch gestalteten: Dietmar Geiger mit Gesang, Tobias Martin an der Orgel.

Schließlich entwickelte sich aus dem Vorsänger-Projekt mit Gemeindeliedern das Vorhaben „Sologesang und Orgel“. Ein Teil des Ergebnisses wird in der Geistlichen Abendmusik am Samstag, 9. Oktober, 18 Uhr, in der Erlöserkirche (Gartenstadt, Herxheimer Str.53) erstmalig vorgestellt und aufgeführt. Unter anderem erklingt die Missa Puerorum für Sologesang und Orgel von Josef Gabriel Rheinberger (1839 – 1901). Pfarrer Markus Spreckelsen gestaltet die Liturgie. Der Gottesdienst findet unter den geltenden Corona-Bestimmungen statt.