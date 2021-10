Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsschild entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.10.2021 19:00 Uhr bis 03.10.2021, 11:00 Uhr wurde in den Langwiesen in Bad Dürkheim ein Verkehrsschild entwendet. Ein Anwohner bemerkte, das bislang unbekannte Täter das Verkehrsschild, das den Verkehrsberuhigten Bereich anzeigt, abmontiert und entwendet hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.10.2021 gegen 01:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle und der anschließenden Durchsuchung eines 32-Jährigen, konnten ein Joint, ein Grinder mit Cannabisresten sowie in der Zigarettenschachtel mit Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt werden. Zuvor war er einer Streifenbesatzung aufgefallen, als er mit seinem Fahrrad ohne Licht die Bruchstraße befuhr. Gegen ihn wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Friedelsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Friedelsheim (ots) – Am 03.10.2021 gegen 17:00 Uhr wurde ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Schulstraße in Friedelsheim leicht verletzt. Der 56-Jährige befuhr mit seinem Audi A4 die Bahnhofstraße in Friedelsheim aus Richtung A650 kommend in Fahrtrichtung Niederkirchen. In der Schulstraße, welche an die Bahnhofstraße anschließt, platzte plötzlich sein linker vorderer Reifen. Trotz Gegenlenken kam sein Fahrzeug, erst nach dem Zusammenstoß mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht an seiner Hand verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von 17.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Carlsberg: Weitere Schmierereien in Carlsberg – Zeugen gesucht

Carlsberg, Fliederweg und Ginsterweg – 03.10.2021, 15:30 Uhr (ots) – Am 02.10.2021 wurden in Carlsberg weitere Schmierereien festgestellt (s.a. Meldung: „Kirchenmauer besprüht“ vom 02.10.2021). Auf einem Spielplatz im Ginsterweg wurden Bänke und Geräte, sowie im Fliederweg eine Mauer mit grüner, gelber und schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359 93120.

Carlsberg: Unfall mit entwendeten bzw. unbefugt benutzten PKW

Carlsberg, Wattenheimer Straße – 03.10.2021, 01:10 Uhr (ots) – Die PI Grünstadt wurde von der 21-jährigen Geschädigten von einem Lokal in Carlsberg aus zunächst informiert, dass man ihren PKW samt Autoschlüssel entwendet habe. Gegen 01:00 Uhr bemerkte sie das Fehlen ihres Autoschlüssels. Das Auto und zwei junge Männer, mit denen sie unterwegs war, waren auch weg. Später erhielt die Geschädigte einen Anruf, wonach ihr PKW in Grünstadt auf dem Luitpoldplatz stehen würde. Am PKW wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Ein Verdacht besteht gegen einen 30- und einen 31-Jährigen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Kirchheim: Motorradunfall – Fahrer leicht verletzt

Kirchheim, B 271 (neu) – 03.10.2021, 10:40 Uhr (ots) – Zur Unfallzeit fuhren ein PKW- und ein Motorradfahrer auf der B 271 (neu) in Richtung Dackenheim. In einem Kurvenbereich überholte ein 57-jähriger Motorradfahrer einen vorausfahrenden PKW-Fahrer. Nach den Ermittlungen kam der Motorradfahrer beim Wiedereinscheren (es kam Gegenverkehr!) zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er die Leitplanke und stürzte. Das Motorrad wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem überholten PKW. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Großkarlbach: Betrunkener baut Unfall – hoher Sachschaden

Großkarlbach, Bissersheimer Straße – 01.10.2021, 21:10 Uhr (ots) – Zur Unfallzeit fuhr ein 38-Jähriger aus Erpolzheim auf der Bissersheimer Straße in Großkarlbach, als er auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW ungebremst auffuhr. Der 38-Jährige war dabei alkoholisiert (Test ca. 1,6 Promille). Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

