Elmstein: Autonom fahrenden Forschungszug vorgestellt

Elmstein – Am heutigen Montag, 04.10.2021, wurde von Thales Deutschland im Beisein des rheinland-pfälzischen Ministers Alexander Schweitzer (Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung), Werner Schreiner (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) und Verbandsdirektor Michael Heilmann (Zweckverband SPNV RLP Süd) ein Projekt zu Forschung autonom fahrender Schienenfahrzeuge vorgestellt.

Das Unternehmen hat das Elmsteiner Tal auch aufgrund seiner geografischen Verhältnisse für die Digitalisierungsversuche ausgewählt. Durch Digitalisierung soll der ÖPNV weiter verbessert werden.

Ohne Signaltechnik und ohne Lokführer

Nach Angaben des VRN dient die Digitalisierung von Bahnstrecken dazu, künftig ohne Signaltechnik und langfristig ohne aktiv handelnden Lokführer fahren zu können. Ein europäisches Kontrollsystem soll unter anderem auch auf den Schienenstrecken im südlichen Rheinland-Pfalz eingeführt werden.

„Neuentwicklungen, Änderungen an bestehenden Systemen und Produkten oder aber auch Einführungen von neuen Technologien bedürfen umfassende Test- und Validierungsaktivitäten. In der Praxis wird ein Großteil dieser Aktivitäten im Rahmen von Labortests durchgeführt. Die Erfahrung zeigt aber, dass Tests unter realen Bedingungen ein ebenso wichtiger Bestandteil der Nachweisführung sein müssen, da im Labor nicht alle Bedingungen wie auf realen Strecken abgebildet werden können.“, so Markus Fritz. „Unser Testfahrzeug LUCY dient hier auf der Strecke zwischen Lambrecht und Elmstein als fahrendes Labor für unsere nationalen und internationalen Digitalisierungs-Projekte.

13 km lange eingleisige Eisenbahnstrecke

Die Eisenbahnstrecke im Elmsteiner Tal wird bisher nur an Wochenenden und Feiertagen durch das Kuckucksbähnel betrieblich genutzt. Testfahrten mit LUCY können daher sehr flexibel stattfinden, so Werner Schreiner.

Das APS (Advanced Positioning System) wird zur Zeit als neue Technologie zur Sicherstellung der genauen Positionsbestimmung eines Schienenfahrzeugs erprobt. Die Strecke wurde mit 30 Euro-Balisen (Informationspunkte im Eisenbahngleis) ausgestattet, welche zur Positionsbestimmung dienen. Weiter wurde die Strecke komplett erfasst und zentimetergenau vermessen.

Beim Pressetermin wurde eine Fahrt mit dem Schienenfahrzeug demonstriert.