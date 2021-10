Brand von über 100 Strohballen (siehe Foto)

Kuhardt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03.10.2021 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 21:53 Uhr der Polizeiinspektion Germersheim brennende Strohballen nahe der B 9 an der Anschlussstelle Rülzheim Süd. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Brand von mehr als 100 Strohballen festgestellt werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Ortschaften über den Warnfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Autofahrer schläft ein

Schwegenheim (ots) – Eine Zeugin meldete der Polizei am Freitagabend 01.10.2021 gegen 19:10 Uhr einen Mann in Schwegenheim, der regungslos in seinem laufenden Auto sitzen würde. Bei Eintreffen der Beamten konnte der augenscheinliche betrunkene Fahrer aufgeweckt werden. Ein Alkoholtest konnte der Mann selbst nach 10 Versuchen nicht erfolgreich durchführen.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seine verständigte Ehefrau gab an, dass ihr Mann den Nachmittag daheim, im mit reichlich Alkohol gefüllten Keller, verbracht habe. Der Mann wurde durch seinen Schwiegersohn abgeholt.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Pedelecfahrer

Germersheim (ots) Ein betrunkener Pedelecfahrer kam Freitag 01.10.2021 um 18.44 Uhr zu Sturz und verletzte sich leicht. Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim war mit seinem Pedelec in Germersheim in der Werftstraße unterwegs. Da er wohl zuvor zu tief ins Glas schaute, kam er ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab und stürzte in die Böschung. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab dann schließlich einen Wert von 1,97 Promille. Der Pedelecfahrer musste mit zur Blutentnahme. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gestürzter Pedelecfahrer

Lingenfeld (ots) – Am Samstag 02.10.2021 gegen 14:12 Uhr befuhr ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Germersheim die Straße Im Alten Zoll in Lingenfeld. Aus Unachtsamkeit geriet er mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante am rechten Fahrbahnrand und stürzte infolge dessen auf den Gehweg. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste.