150 Schaulustige behindern Einsatz von Kindernotarzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 01.10.2021 gegen 18:00 Uhr, versammelten sich circa 150 Schaulustige im Bereich Kanalstraße/Prinzregentenstraße, nachdem dort ein 1-jähriges Kind reanimiert werden musste. Die Polizei musste einschreiten und Platzverweise aussprechen, damit es dem Kindernotarzt möglich war zur Einsatzstelle zu gelangen.

Bereits im Krankenwagen setzte die Atmung des Kindes wieder ein und es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Seien Sie sich bewusst:

Im Notfall zählt jede Sekunde, bitte behindern Sie die Einsatzkräfte nicht. Auch SIE können in eine Notlage geraten. Wer einen Unfall beobachtet, filmt oder fotografiert statt zu helfen, gilt laut Gesetz als Gaffer. Gaffern droht je nach Situation und Tatbestand bis zu 1.000 Euro Bußgeld oder sogar eine Freiheitsstrafe.

Kleidung von 15-jährigen geraubt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 02.10.2021 gegen 21:45 Uhr, wurde ein 15-Jähriger durch einen gleichaltrigen Jungen aufgefordert ihm seine Jacke, sowie seine Schuhe auszuhändigen. Aus Angst übergab der Jugendliche die Kleidungsstücke, woraufhin sich der Täter mit diesen entfernte und dem Jugendlichen mit Gewalt drohte, sollte er die Polizei verständigen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621-963 2222 in Verbindung zu setzten.

Verkehrsinsel beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom Freitag auf den Samstag 02.10.2021 fuhr ein 30-Jähriger Autofahrer zusammen mit seinem 26-jährigen Begleiter am Bliesbad in Ludwigshafen über eine Verkehrsinsel und beschädigte diese stark. Anschließend flüchtete er von der Unfallörtlichkeit und hinterließ ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn, darunter befand sich neben der Auspuffanlage des Fahrzeugs auch sein Kennzeichen.

Das beschädigte Fahrzeug konnte mit den beiden schlafenden Insassen im Nahbereich aufgefunden werden. Da man sich nicht einigen konnte, wer von ihnen nun den Verkehrsunfall verursacht hatte, und beide Männer deutlich alkoholisiert waren, wurden sie auf die Dienststelle sistiert wo ihnen eine Blutprobe zur genauen Feststellung der Alkoholisierung entnommen wurde.

Es wird nun gegen beide Insassen ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und zumindest gegen den Fahrer auch wegen Verkehrsunfallflucht geführt.

Autofahrer verwechselt Gas mit Bremse

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Samstag 02.10.2021, verwechselte ein 75-jähriger Autofahrer gegen 12:30 Uhr im Londoner Ring das Gaspedal mit dem Bremspedal, wodurch er die Kontrolle über sein Auto verlor. Dies hatte zur Folge, dass das Auto zunächst durch den Zaun am Grundstück eines Mehrfamilienhauses fuhr und dort schließlich gegen einen Baum prallte.

Die 67-jährige Beifahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Gestohlenen Roller aufgefunden

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Diebe mehrere Roller im Stadtgebiet von Ludwigshafen, sowie Frankenthal. Die Roller wurden durch Spaziergänger an Feldwegen aufgefunden. Diese waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Alkoholisierter Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 02.10.2021 wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich der Ludwigstraße auf einen Radfahrer aufmerksam, der trotz herrschender Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 39-jährigen bulgarischen Staatsbürger deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,3 Promille. Auch wenn der junge Mann den Alkohol offensichtlich gewohnt war und angesichts des hohen Wertes erschreckend gefasst wirkte, wurde ihm auf der Dienstelle eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad zur Verhinderung der Weiterfahrt abgenommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bilanz zum Twitter-Marathon

Präsidialbereich (ots) – Am Freitag (01.10.2021) fand von 11 bis 23 Uhr der erste bundesweite Tag des Polizeinotrufs “110” statt, an dem sich auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte. Mit 102 Tweets unter dem Hashtag #Polizei110 haben wir den Menschen einen Blick hinter die Kulissen der alltäglichen Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten ermöglicht. Eine erste Auswertung hat ergeben, dass diese Tweets bislang 133.500 Mal angeschaut wurden.

In den Tweets haben wir beispielhaft über folgende Sachverhalte berichtet:

Aufnahme von Verkehrsunfällen mit und ohne Verletzte

Überprüfen mehrerer Fälle von Ladendiebstahl

Schlichten von Streitigkeiten

Absichern oder Beseitigen von Gefahrenstellen im Straßenverkehr, z.B. auf der Autobahn bei Pannenfahrzeugen

Ermitteln flüchtiger Unfallverursacher

Beruhigen randalierender Personen

Durchführen von Fußstreifen

Aufnehmen von Einbrüchen und Sichern von Spuren

Geschwindigkeitskontrollen

Suche nach Vermissten

Überprüfen nach Alarmmeldungen, ob alles in Ordnung ist

Fahnden nach Personen, gegen die ein Haftbefehl besteht

Ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt

Neben den Zielen wie Imagepflege, Professionalisierung der polizeilichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Nachwuchswerbung wollten wir zeigen, dass Polizeiarbeit vielfältig, abwechslungsreich und herausfordernd ist.

Darüber hinaus war uns am Tag des Polizei-Notrufes wichtig aufzuzeigen, worauf es bei einem Notruf ankommt und was kein Fall für den Notruf ist.