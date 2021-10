Im Krankenhaus randaliert und bei der Polizei übernachtet

Speyer (ots) – Da sich ein offensichtlich stark alkoholisierter Patient in der Nacht zu Samstag 02.10.2021 äußerst aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal verhielt, wurde seitens eines Speyrer Krankenhauses die Polizei um Unterstützung gebeten. Da er sich auch im Beisein der Polizisten nicht beruhigte und mit einer Eskalation der Lage zu rechnen war, musste der 21-jährige Mann aus Speyer in Gewahrsam genommen werden.

Hier beruhigte er sich im Laufe der Nacht und da er keiner medizinischen Behandlung mehr bedurfte, konnte er schließlich aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

Räuberischer Diebstahl

Speyer (ots) – Am frühen Samstagnachmittag kam es zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl zweier Personen in einem Ladengeschäft in der Innenstadt. Die beiden Täter entwendeten Parfum im Wert von 300 Euro. Nach Ansprache durch die Ladendetektivin wurde diese zur Sicherung des Diebesgutes gegen eine Wand gestoßen und die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Königsplatz.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte einer der Täter festgenommen werde. Die weibliche Mittäterin entkam unerkannt mit dem Diebesgut. Die Ladendetektivin wurde lediglich leicht verletzt.

Radfahrer über Hundeleine gestürzt

Speyer (ots) – Ein 30-jähriger Mann aus Speyer befuhr am Freitagmittag 01.10.2021, den Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung Schützenstraße. Gleichzeitig führte hier eine 66-jährige Speyrerin ihren Hund aus, wobei die Hundeleine quer über den Radweg ragte. Diese übersah der Radfahrer und fuhr in sie hinein.

Aufgrund der Zugkraft der Leine kam die Fußgängerin zu Fall, zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer und auch der Hund blieben unverletzt.

Zeltteile für mehrere tausend Euro entwendet

Speyer (ots) – Zwischen 14-15.30 Uhr am Freitagnachmittag 01.10.2021 entwendeten bislang unbekannte Personen Material zum Aufbau von größeren Zelten im Wert von ca. 5.000 Euro von einem Firmengelände in der Draisstraße.

Da zum Transport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug gedient haben dürfte, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich der Draisstraße eine entsprechende Beobachtung gemacht haben. Die Polizei bittet daher etwaige Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 / 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Samstag 02.10.2021 gegen 21:10 Uhr kam es zur Verkehrsunfallflucht in der Pfaugasse in Speyer. Ein rot/brauner PKW sei mit geöffneter Tür losgefahren und mit dieser gegen einen dort geparkten Peugeot Kleinbus gestoßen. Eine Person sei dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und habe sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht erhoben werden. Die Polizei bittet Unfallzeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Auf Parkplatz ein anderes Auto beschädigt und weitergefahren

Speyer (ots) – In der Zeit zwischen 13.15-13.40 Uhr parkte am Freitag 01.10.2021 eine Dame ihren PKW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Wormser Landstraße in Speyer und ging einkaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie frische Kratzspuren an der rechten hinteren Stoßstange, welche offensichtlich in diesem Zeitraum von einem anderen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden.

Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 / 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bei Jugendschutzkontrollen Marihuana und Messer gefunden

Speyer (ots) – Zunächst konnten am Freitag 01.10.2021 gegen 13.30 Uhr ein 22-jähriger und ein 15-jähriger Speyrer in der Allerheiligenstraße festgestellt werden, welche sich beim Erblicken der Polizei auffallend verdächtig verhielten. In der darauffolgenden Personenkontrolle konnten zwei Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana und ein Joint aufgefunden werden.

Bei Personenkontrollen in der Nacht zu Samstag konnte zunächst im Schützenpark in Speyer bei einem 18-jährigen jungen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein verbotenes Springmesser, sowie bei einer Kontrolle von fünf Personen kurz darauf am Platz der Stadt Chartres ein Tütchen mit einer geringen Menge an Cannabisblüten sichergestellt werden. Gegen die jeweiligen Personen wurden Ordnungswidrigkeiten-, beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet.