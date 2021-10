Bedrohung auf Party

Frankenthal (ots) – Am 01.10.2021 in den Abendstunden wurden bei einer privaten Party in der Nähe des Strandbades in Frankenthal mehrere Personen durch drei uneingeladene Besucher geschlagen und bedroht. Die unbekannten Streithähne kletterten über einen Zaun und gingen anschließend die Partygäste an. Nach der Rauferei sind die Täter geflohen.

Körperverletzung auf Heimweg

Frankenthal (ots) – Am Freitag 01.10.2021 gegen 13:10 Uhr wurde ein 12-Jähriger Junge auf dem Heimweg von der Schule von einem Unbekannten geschlagen. Der etwa 15-Jährige Unbekannte sprach den Jungen in der Eisenbahnstraße an und schlug ihm ins Gesicht. Im Anschluss erschien der Junge samt Mutter auf der Dienststelle um Anzeige zu erstatten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trinkgelage endet in Schlägerei

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 03.10.2021 um 01:09 Uhr wurde in der Kastanienallee, nahe der Benderstraße, eine Schlägerei gemeldet. Vor Ort konnten die zwei Streithähne festgestellt werden, die zunächst zusammen Alkohol konsumierten und sich anschließend stritten. Der Streit eskalierte als der 27-Jähriger Frankenthaler auf den 57-Jährigen, ebenfalls, Frankenthaler losging.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Samstag 02.10.2021 im Zeitraum von 20-23:15 Uhr hatte der Geschädigte seinen Roller mit eingerastetem Lenkradschloss im Bereich des Albrecht-Dürer-Rings abgestellt. Ein unbekannter Täter konnte den Roller aufbrechen und entwenden. Der Schaden dürfte sich auf etwa 700 EUR belaufen.

Verkehrsunfallflucht Kaufland

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen weißen KIA am 01.10.2021 von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Frankenthal. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die linke Fahrertür des geparkten Fahrzeugs. Am Fahrzeug konnten dunkle Lackspuren, vermutlich vom Unfallverursacher, festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 02.10.2021 gegen 22:30 Uhr touchiert ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hanns-Fay-Straße beim Wenden ein geparkten weißen Skoda. Ein Passant hört den Zusammenstoß und informiert die Polizei. Aufgrund der Dunkelheit konnte er das unfallverursachende Fahrzeug als schwarzen Familienkombi beschreiben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen roten BMW X1 im Zeitraum vom 30.09.2021 um 19:00 Uhr bis zum 01.10.2021 16:00 Uhr in der Gutenbergstraße in Frankenthal. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Dieser wurde hierbei beschädigt.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Peugeot 208 am 01.10.2021, in der Zeit von 10:50-12:01 Uhr, im Parkhaus in der Welschgasse. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.