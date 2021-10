Schwerer Motorradunfall auf der Totenkopfstraße (siehe Foto)

Maikammer (ots) – Am Freitag 01.10.2021 kam es auf der L514 gegen 14:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Hiernach befuhr der 63-jährige Motorradfahrer die Totenkopfstraße in Richtung Elmstein. In einer scharfen Linkskurve kam ein 50-jähriger Mazda-Fahrer entgegen.

Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Mazda-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall über den PKW Mazda geschleudert.

Er wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Ludwigshafener Krankenhaus geflogen. Im weiteren Verlauf konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass keine Lebensgefahr für den Motorradfahrer bestand.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro, der Schaden am PKW Mazda beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde ebenfalls die Straßenmeisterei verständigt.

Weiterhin wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L514 voll gesperrt werden.

Die Sperrung konnte gegen 19 Uhr aufgehoben werden.

Nutzung des Wirtschaftsweges führt zum Streit

Edesheim (ots) – Am Samstag 02.10.2021 gegen 18:00 Uhr, kam es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Edesheim und Edenkoben zu einem Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Beide Verkehrsteilnehmer waren auf dem Wirtschaftsweg von Edenkoben in Richtung Edesheim unterwegs. Die Wirtschaftswege werden, wie bereits berichtet, aufgrund der Baustelle in Edesheim öfters missbräuchlich als Ausweichstrecke benutzt.

Der 52-jährige Fahrradfahrer fühlte sich durch den 28-jährigen Pkw-Fahrer belästigt und lies diesen daher nicht passieren. Daraufhin fuhr der Pkw-Fahrer immer wieder dicht auf und hupte mehrfach um sich so Platz zu verschaffen. Dies führte im Anschluss zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Beteiligten. Vor Ort gab sich der Pkw-Fahrer als Erntehelfer zu erkennen, welcher aufgrund der Weinlese zum nahe gelegen Wingert unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Unfallzeugen gesucht

Herxheim (ots) – Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander am 02.10.2021 gegen 10 Uhr die Querhohlstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Das vorausfahrende Fahrzeug, ein Citroen, setzte unmittelbar vor der Kreuzungseinfahrt wenige Meter zurück, um dort am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Fahrzeug, einem Peugeot.

Beide Fahrzeugführer behaupten beim Zusammenstoß bereits gestanden zu haben und der jeweils andere Fahrzeugführer habe den Unfall verursacht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ca. 1.000 EUR Sachschaden. Gibt es Zeugen die den Unfall beobachtet haben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollen anlässlich der B10 Sperrung

Annweiler (ots) – Auf Grund einer Fahrbahnsanierung wurde die Bundesstraße 10 bei Annweiler für den Zeitraum vom 17.08.2021 bis 1.10.2021 auf einer Streckenlänge von zirka vier Kilometern durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz vollgesperrt. Die Folge war die Einrichtung einer weiträumigen Umleitung für den überörtlichen Verkehr über die Autobahnen A6, A65 und A61. Zudem wurde ein Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr (7,5 t) erlassen und die angeordneten Höchstgeschwindigkeiten außerorts auf 50 km/h bzw. innerorts auf 30 km/h reduziert.

Die verkehrsbehördlichen Anordnungen wurden seit Beginn der Sanierung von polizeilichen Kontrollmaßnahmen begleitet. Zur Geschwindigkeitsüberwachung wurden sogenannte Enforcement Trailer (Blitzeranhänger) sowie mobile Messgeräte an verschiedenen Stellen zu unterschiedlichen Tageszeiten eingesetzt. Insgesamt wurden bei den Messungen 97818 Fahrzeuge überprüft. Im Ergebnis wurden 1389 Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen eingeleitet. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 1,4 %. Die Höchstgeschwindigkeit im außerörtlichen Bereich lag bei 92 km/h, innerorts bei 57 km/h.

Gegen das Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr verstießen in dem besagten Zeitraum 185 Kraftfahrer*innen bei 439 kontrollierten Fahrzeugen. Bei der Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge muss allerdings hervorgehoben werden, dass eine Vorselektion des Schwerlastverkehrs durch die Kontrollkräfte erfolgte, hierbei wurde festgestellt, dass die Mehrzahl der LKW berechtigt auf der B10 unterwegs waren.

Der Anlieferverkehr war vom Durchfahrtsverbot weiterhin befreit.