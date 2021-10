Landau: Die Polizei-News

Vermutlich ein Grund, weshalb Handys wasserdicht sein sollen…

Heuchelheim (ots) – Schnell klärte sich in einer Weinstube in Heuchelheim der vermutete Diebstahl eines Handys auf. Eine 56-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dahn befand sich 02.10.2021, 16:18 Uhr in einer Weinstube in Heuchelheim und bat um polizeiliches Erscheinen, weil sie ihr Handy nicht mehr auffinden konnte und einen Diebstahl nicht ausschließen mochte.

Noch während die Polizeibeamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, kam der Wirt hinzu und übergab das in der Toilettenschüssel aufgefundene Handy seiner Besitzerin, die es mit gemischten Gefühlen entgegennahm.

Schneller Fahndungserfolg nach PKW- Diebstahl

Landau (ots) – In einem Discounter in der Maximilianstraße nutzte ein, der Polizei einschlägig bekannter 61-jähriger aus Landau, die Unaufmerksamkeit eines 70-jährigen Kunden und nahm dessen Autoschlüssel an sich. Anschließend verließ der dreiste Dieb den Markt, setzte sich ins Auto und fuhr davon.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten schließlich gegen 17.00 Uhr, zum Erfolg. Der Täter konnte an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert und festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und kann nun seinem Eigentümer wieder übergeben werden.

Beim Aussteigen aus dem Auto erwischt

Landau (ots) – Polizeibeamte einer Funkstreife konnten im nördlichen Stadtteil am 02.10.2021 gegen 14: 15 Uhr, einen 64-jährigen Fahrzeugführer noch beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bereits hierbei stellten die Beamten bei dem Landauer, Atemalkoholgeruch und weitere Auffälligkeiten, die den Verdacht der Trunkenheitsfahrt untermauerten, fest.

Letztendlich bestätigte der angebotene Atemalkoholtest die Vermutung. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der nun Beschuldigte einer Straftat wurde mit zur Dienststelle der PI Landau verbracht wo eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Trunkenheit im Verkehr

Landau-Mörlheim (ots) – Eine aufmerksame Funkstreife stellte Samstag 02.10.2021 gegen 02:55 Uhr, auf ihrer Fahrt nach Offenbach a.d.Q., im Begegnungsverkehr einen PKW mit SÜW-Kennzeichen fest, wendete und unterzog den mit zwei Personen besetzten PKW in Mörlheim, einer Verkehrskontrolle. Dass die Beamten sprichwörtlich den “richtigen Riecher” hatten, merkten sie schon beim Öffnen der Fahrzeugtür.

Deutlicher Alkoholgeruch stand in der Luft. Dem 33-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von knapp 1 Promille, weshalb ihm anschließend auf der Dienststelle der PI Landau eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Landau (ots) – Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 30.09.2021, 17:00 Uhr und dem 01.10.2021, 06:30 Uhr, an einem silberfarbenen Ford Transporter die Fahrerseite. Das Fahrzeug war zum Parken am Straßenrand in der in der Badstraße abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass mit einem spitzen Gegenstand der Lack zerkratzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.