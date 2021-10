Karlsruhe-Durlach – Fußgänger beim Überqueren der Gleise von TGV erfasst und tödlich verletzt

Karlsruhe – Am Samstag, gegen 20.35 Uhr kam es im Bahnhof in

Karlsruhe-Durlach zu einem Unfall bei dem ein 27-jähriger Mann tödlich verletzt

wurde.

Nach Zeugenaussagen versuchte ein 27-jähriger Mann die Gleise im Bahnhof

Karlsruhe-Durlach zu überqueren. Hierbei übersah er einen TGV, der den Bahnhof

mit ca. 140 km/h durchfahren wollte. Durch den Zugführer wurde noch eine

Gefahrenbremsung eingeleitet und ein Warnsignal gegeben. Der Mann wurde jedoch

von dem Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle

verstarb. Durch den Unfall musste der Bahnverkehr bis gegen 23.25 Uhr

eingestellt werden.

Karlsruhe- Zeugen nach PKW-Aufbrüchen gesucht

Karlsruhe – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.55 Uhr und

05.50 Uhr wurden in Karlsruhe im Breich der Blumenstrasse bei einem weißen PKW

und in der Douglasstrasse bei einem schwarzen PKW die Seitenscheiben

eingeschlagen und zu mindest ein Fahrzeug durchwühlt. Zeugen, die Hinweise zu

den beiden Vorfällen machen können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer

0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung.

Karlsruhe – Fußgänger kollidiert vermutlich mit Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde durch eine

Passantin in der Tullastrasse in Karlsruhe, bei der Strassenbahnhaltestelle

Tullastrasse ein verletzte männliche Person aufgefunden. Nach ersten

Ermittlungen und Auswertung der Spuren, könnte es zu einem Kontakt zwischen dem

Verletzen und einer Strassenbahn gekommen sein. Der Verletzte wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert und konnte noch nicht zum Vorfall angehört werden.

Zeugen, die den Vorfall, der zu den Verletzungen des Mannes geführt haben,

beobachtet haben, werden geben sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 944840 zu melden.