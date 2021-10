Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

BAB 5, Ladenburg / Weinheim: Zwei Unfälle aufgrund Sekundenschlaf

BAB 5, Ladenburg/Weinheim – Gleich zweimal kam es innerhalb von zwei Tagen

zu Unfällen im Bereich der BAB 5 zwischen Ladenburg und Weinheim aufgrund

Übermüdung und Sekundenschlaf. Der erste Unfall ereignete sich am

Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Ladenburg. Der

69-jährige Fahrer eines Toyota nickte kurz ein und kam hierdurch im

Baustellenbereich auf die linke Spur und touchierte ein dort fahrendes Fahrzeug.

Der zweite Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr im

Bereich des Autobahnkreuzes Weinheim. Eine 19-jährige Fahrerin eines Skoda-Fabia

überfuhr eine Warntafel und im weiteren Verlauf einen Fahrbahnteiler, nachdem

sie kurzzeitig eingeschlafen war. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren

Tausend Euro. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt.

Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis): 16-Jähriger gleich zweimal polizeilich in Erscheinung getreten

Meckesheim – Ein 16-Jähriger fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag

gleich zweimal polizeilich auf. Zunächst beleidigte der 16-Jährige gegen 23.20

Uhr einen 62-Jährigen im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße. Im

weiteren Verlauf kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der

Geschädigte mit Tritten und Schlägen angegangen wurde. Durch hinzueilende Zeugen

wurde der 16-Jährige von Weiterem abgehalten und der Polizei übergeben. Gegen

00.40 Uhr fiel der 16-Jährige erneut einer Streife des Polizeireviers Sinsheim

auf, da er unsicher mit seinem Fahrrad fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 16-Jährige muss sich nun neben

Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auch für Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

Weinheim: Sprengstoff bei Hausräumung gefunden

Weinheim – Bei der Räumung eines Wohnhauses in Weinheim Mitte wurde am

Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Dachboden des verstorbenen Hauseigentümers

eine Tasche mit Sprengstoff aufgefunden. Bei dem Sprengstoff handelte es sich um

fünf Päckchen mit jeweils 250g TNT sowie die dazugehörigen Sprengutensilien. Der

Hauseigentümer war wie sich herausstellte bis zu seiner Zurruhesetzung

Sprengmeister. Die hinzugezogenen Entschärfer des LKA Baden-Württemberg nahmen

sich der Sache an und zündeten das TNT kontrolliert im Steinbruch Weinheim.

Schwetzingen: Mobiler Blitzer als Sitzgelegenheit benutzt

Schwetzingen – Am späten Samstagabend gegen 23.40 Uhr meldeten Anwohner

mehrere Personen, welche den mobilen Blitzer am Schlossplatz in Schwetzingen

angehen würden. Die eingesetzten Beamten konnten zwei 21-Jährige alkoholisierte

Frauen antreffen, die auf dem Blitzeranhänger „chillten“. Die Frauen zeigten

sich nach einem belehrenden Gespräch mit dem Hinweis, dass der Blitzer keine

Sitzgelegenheit darstellt, einsichtig und gingen nach Hause. Ein Schaden

entstand nicht.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr kam es

in Sinsheim in der Hauptstraße Höhe der Karl-Wilhelmi-Straße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Eine 33-jährige

BMW-Fahrerin befuhr die Karl-Wilhelmi-Straße und bog nach links in die

Hauptstraße ab. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Motorradfahrerin, welche die

Hauptstraße befuhr und vorfahrtsberechtigt war. In Folge der Kollision kam die

Fahrerin der Suzuki zu Fall, verletzte sich leicht und musste in einem

Krankenhaus ambulant behandelt werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 5.000 Euro, an der Suzuki in Höhe von ca. 3.500 Euro.