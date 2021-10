Kontrollstelle

Kirchheimbolanden

Am Freitag, den 01.10.2021 wurde im Zeitraum von 17:50 Uhr – 19:30 Uhr in Kirchheimbolanden auf dem Mitfahrerparkplatz an der L386 eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollstelle wurden insgesamt 20 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde ein 15-Jähriger Rollerfahrer aus Kirchheimbolanden kontrolliert. Es konnten deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Rollerfahrer eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte bei dem Rollerfahrer eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Weiterhin wurden an einem PKW die Scheiben der Fahrer- sowie Beifahrerseite mit Tönungsfolie beklebt. Für die vorgenannte Veränderung bestand keine Eintragung im Fahrzeugschein oder eine Abnahme durch einen Sachverständigen. Demnach ist die Betriebserlaubnis des PKW erloschen.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer führte seinen E-Scooter, ohne ein Versicherungskennzeichen angebracht zu haben. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht, weshalb eine Strafanzeige erfasst wurde.

Brennende Heuballen in Boos

Bad Kreuznach

Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 16:15 Uhr wird der integrierten Rettungsleitstelle ein Brand von Heuballen auf einem Feld bei Boos gemeldet. Das Feuer konnte erfolgreich durch einen hohen Kräfteeinsatz der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hierzu mussten die Heuballen auch mit Hilfe eines Traktors auseinandergezogen werden. Durch den Brand wurden ca. 100 bis 120 Heuballen zerstört. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Großteil der Ortslage Boos sowie die angrenzende Bahnstrecke betroffen. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig gestoppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Nach den polizeilichen Ermittlungen vor Ort dürfte es sich hier um eine Brandstiftung handeln. Mit Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei waren über 60 Kräfte im Einsatz. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Die Polizeidirektion Bad Kreuznach erhält Verstärkung

Der 01. Oktober 2021 ist ein besonderer Tag für die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Es ist aber auch ein besonderer Tag für elf junge Menschen in Ihrem Berufsleben. Sie entschieden sich vor über drei Jahren für den Polizeiberuf und schlossen in dieser Woche erfolgreichen ihr Bachelor-Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Standort Hahn ab. Jetzt dürfen sie, vier Polizistinnen und sieben Polizisten, frisch in den Rang einer Polizeikommissarin bzw. eines Polizeikommissars ernannt, ihren Dienst bei den Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Kirn verrichten und verstärken dort die Dienstgruppen des Wechselschichtdienstes. Bei der Begrüßung gratulierte der Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, Kriminaldirektor Uwe Thome, den Neuzugängen zur bestandenen Prüfung und wünschte ihnen für die berufliche Zukunft viel Erfolg. Anschließend erhielten die jungen Beamtinnen und Beamten erste Informationen über ihren neuen Wirkungskreis und Tätigkeitsbereich.