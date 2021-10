Verkehrsunfallflucht Kolpingstraße

Worms – Am Samstag, den 02.10.2021, gegen 21:27 Uhr, kam es in der

Kolpingstraße in Worms zu Verkehrsunfallflucht. Der Pkw des 19-jährigen

Geschädigten parkte in Längsaufstellung zur Fahrbahn am linken Fahrbahnrand. Der

bisher unbekannte Verursacher parkte vor dem Geschädigten und stieß beim

Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um

den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Durch einen Zeugen, welcher den

Zusammenstoß mitbekommen hat, kann angegeben werden, dass es sich beim

Verursacherfahrzeug um einen schwarzen BMW Coupe handeln soll.

Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder sachdienliche

Hinweise zum Verursacher geben können mögen sich Bitte mit der Polizei in

Verbindung setzen.

Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen, sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Worms – Am 02.10.2021 gegen 15 Uhr wurde die Mitarbeiterin einer

Gaststätte in der Wormser Fußgängerzone durch eine ihr unbekannte männliche

Person bedroht. Die Polizei konnte den 34-jährigen Beschuldigten vor Ort

antreffen und kontrollieren. Während der Personenkontrolle bedrohte und

beleidigte der aggressive Mann die Polizeibeamten mehrfach. Da der Mann bereits

mehrere Stunden zuvor aufgrund seines aggressiven Verhaltens aufgefallen war und

bereits einen Platzverweis für die Fußgängerzone erhalten hatte, wurde er durch

die Beamten in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte durch

Schläge, Tritte und Bisse gegen die Polizeibeamten. Nur durch die Unterstützung

weiterer Polizeibeamten und mithilfe eines Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes konnte

der Beschuldigte schließlich gefesselt und in das Gewahrsam der

Polizeidienststelle gebracht werden. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen

Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf

Vollstreckungsbeamte ermittelt.

In Schlangenlinien durch Alzey unterwegs

Ein 68-jähriger Mann aus Rheinhessen fuhr am heutigen Samstag zur Mittagszeit mit seinem Pkw in Schlangenlinien durch das Alzeyer Stadtgebiet. Zu einem Verkehrsunfall oder einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen. Einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel die auffällige Fahrweise des Mannes auf und er verständigte die Polizei. Diese konnte den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Den Fahrzeugführer erwarteten ein Strafverfahren und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad

Worms – Am 02.10.2021 gegen 07:00 Uhr sollte ein mit zwei Personen

besetzter Motorroller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des

Kleinkraftrades ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und

versuchte sich schließlich durch eine Flucht der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nach einer ca. fünfminütigen Verfolgungsfahrt durch die Wormser Innenstadt, bei

der es auch zu einer kurzzeitigen Kollision zwischen dem Funkstreifenwagen und

dem Motorroller kommt, konnte dieser schließlich über einen Fahrradweg flüchten.

Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte das Kleinkraftrad nicht

mehr angetroffen werden.

Im Nachgang konnten der Fahrer und seine Beifahrerin ermittelt und der

Motorroller aufgefunden werden. Der Fahrer war nicht im Besitz der notwendigen

Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Pampasgras entwendet

Worms – Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am 02.10.2021 gegen 02:00 Uhr

wie sich drei Personen an den Pampasgräsern in der Petersstraße in Worms zu

schaffen machten. Die alarmierte Streife konnte vor Ort drei Personen antreffen,

die gerade dabei waren die silbernen Blütenrispen abzuschneiden. Eine größere

Anzahl der Rispen befand sich bereits im Kofferraum des Pkw der Beschuldigten.

Die abgeschnittenen Blüten wurden sichergestellt. Den Grund des Diebstahls

wollten die Beschuldigten nicht nennen.

Alzey – LKW verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Am heutigen Freitag um 09.45 Uhr kam es auf der K29 zwischen Hangen-Weinsheim und Alzey-Dautenheim zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Ein Seat, älteres Baujahr, musste einem entgegenkommenden LKW ausweichen, der PKW geriet dabei in den Grünstreifen und überschlug sich. Die Insassen des PKW mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus verbracht werden. Zum entgegenkommenden LKW liegen derzeit keine Informationen vor. Hinweise zum Unfallgeschehen und dem gesuchten LKW nimmt die Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731 911100 entgegen.