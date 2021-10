E-Scooter-Kontrollen

Kaiserslautern – Am Samstagnachmittag fanden im Innenstadtbereich von

Kaiserslautern verstärkte E-Scooter-Kontrollen statt. Insgesamt wurden 15

Fahrzeuge kontrolliert. Bei vier Fahrzeugführern wurde eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel festgestellt und es wurden Drogenschnelltests durchgeführt.

Diese reagierten u. a. positiv auf Cannabis und Kokain. Bei allen Betroffenen

wurden Blutproben entnommen und Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

eingeleitet.|me

Mülltonnenbrände-Zeugen gesucht

Kaiserslautern – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03:30 Uhr, wurden

in der Mühlstraße zwei Müllcontainer angezündet und komplett zerstört. Durch das

schnelle Einschreiten der Feuerwehrkräfte wurde ein Ausbreiten des Feuers auf

angrenzende Gebäude vermieden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu

setzen.|me

Auto überschlägt sich

Gemarkung Weselberg – Am Freitagmittag überschlug sich ein Pkw bei einem

Verkehrsunfall bei Weselberg. Ein 19-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern

befuhr gegen 13:30 Uhr die Strecke von Weselberg in Richtung Queidersbach. In

einer Linkskurve geriet er mit seiner Bereifung in den unbefestigten

Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden

Feld. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Abklärung

in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro

geschätzt.|me

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Stelzenberg – Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, verursachte ein

alkoholisierter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 45-Jähriger aus Weselberg befuhr mit seinem Fahrzeug die K 55 von

Stelzenberg kommend in Richtung L 500. An der dortigen Einmündung wollte er nach

rechts in Richtung Walzweiher abbiegen, geriet jedoch infolge unangepasster

Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus

gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille,

eine Blutprobe wurde entnommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa

60.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.|me