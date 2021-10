Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Suche nach Unfallstelle

Fulda – Ein 20-jähriger Fzg.-Führer aus der Gemeinde Ebersburg steht im Verdacht, seinen Pkw Audi A3, Farbe schwarz, am 03.10.2021 nach Mitternacht unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Sein im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Dalbergstraße aufgefundener Pkw wies am vorderen linken Reifen und im dortigen Achsbereich einen frischen Unfallschaden auf, jedoch ist die Unfallstelle bis dato nicht bekannt. Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit einem oben beschriebenen Fzg. im Innenstadtbereich Fulda beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 zu melden.

17-Jähriger alkoholisiert, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Dipperz – Am Sonntag, dem 03.10.2021, gegen 04:20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus der Gemeinde Künzell mit seinem nicht zugelassenen Pkw BMW die Landesstraße 3258 von Armenhof kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Jugendliche konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem total beschädigten BMW befreien. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streife bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Nach ambulanter Behandlung in einem Fuldaer Krankenhaus konnte der Unfallverursacher nach Hause entlassen werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000,-EUR.

Kind mit Fahrrad verunfallt

Bad Hersfeld – Philippsthal – Am Samstag gegen 17:22 Uhr ereignete sich in der Straße Weidenhain ein Verkehrsunfall. Ein neun Jahre alter Junge aus Philippsthal fuhr mit seinem Fahrrad einem vor ihm fahrenden Radfahrer auf. Das Kind kam zu Fall und stürzte hierbei in den Pkw einer entgegenkommenden 47-jährigen Philippsthalerin, die in Richtung Oberzella unterwegs war. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Verkehrsunfälle

Fulda – Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 800,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 01.10.2021, gg. 09.25 Uhr in Fulda in der Wilhelmstraße Ecke Pauluspromenade.

Ein 35-jähriger Mann aus Haunetal stand mit seinem PKW, einem Ford Focus, bei rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage in Fulda in der Wilhelmstr. um nach rechts in die Pauluspromenade einzubiegen. Als der 35-Jährige bei Grün losfahren wollte rutschte er vom Kupplungspedal ab und fuhr auf den vor ihm losfahrenden PKW, einem Audi A 6, auf.

Der 35-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Fahrer des Audi A 6, ein 21-jähriger Mann aus Künzell, klagte über leichte Schmerzen und wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden PKW`s entstand leichter Sachschaden.

Beim Rangieren gegen Markise gefahren

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 01.10.2021, gg. 11.50 Uhr in Eichenzell auf dem dortigen Rhönhof.

Ein 51-jähriger LKW – Fahrer aus Rumänien rangierte mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatzgelände der Rhönhof Rastanlage und stieß dabei mit seinem Auflieger gegen die Markise eines dortigen Imbisses.

Glücklicherweise wurde vor Ort niemand verletzt.

Während an dem Auflieger der Sattelzugmaschine keinerlei Schaden entstand, wurde die Markise des Imbisses stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

Schwerer Kradunfall bei Tann

Fulda – Gegen 16.37 Uhr ereignete sich auf der B 278 zwischen Hilders und Lahrbach in Höhe Wertstoffhof ein schwerer Verkehrsunfall an dem zwei Kräder beteiligt waren, wir berichteten. Bei den beteiligten Kradfahrern handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit vermutlich leichten Verletzungen und einem 69-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis mit schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen.Die Vollsperrung der B 278 wurde mittlerweile aufgehoben.

Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 30.09.2021, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 22:00 Uhr, stellte ein 39-jähriger Hersfelder seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße An der Haune zum Parken ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Pkw des Hersfelders und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenroda – Im Zeitraum von Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, den 02.10.2021, 07:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Sachschäden an zwei Grundstücken in der Mittelstraße. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug zwei Metallpfosten, einen Maschendrahtzaun und einen Holzzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-

Kradunfall bei Tann mit Personenschaden – Sperrung B 278

Fulda – Gegen 16.37 Uhr ereignete sich auf der B 278 zwischen Hilders und Lahrbach in Höhe Wertstoffhof ein Unfall an dem zwei Kräder beteiligt sind. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Die B 278 ist in dem Bereich seit 17.02 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wird in Kürze die Polizei vor Ort bei der Unfallaufnahme unterstützen.

Unfallmeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda – B 27 – Unfall in Baustelle – Bebra – Am Freitag 01.10.2021 gegen 22.05 h fuhr ein 22- jähriger Rotenburger auf der B 27 von Bebra in Richtung Bad Hersfeld. In der Einfahrt zum ampelgeregelten einspurigen Baustellenbereich kam er nach rechts von der vorgezeichneten Straßenführung ab und fuhr gegen einen Schutthaufen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Gebäudebrand Schotten-Rainrod (Abschlussmeldung)

Fulda – Am Samstag um 11.10 Uhr entstand in Schotten-Rainrod in einem Unterstand ein Brand, der auf die Fassade des anschließenden zweistöckigen Wohnhauses übergriff. Da sich in dem Bereich des brandbetroffenen Unterstandes auch der Hauseingang befindet, wurde den fünf Bewohnern der Fluchtweg nach draußen blockiert. Nachbarn ermöglichten ihnen auf der Gebäuderückseite das Haus über eine Leiter zu verlassen. Durch die Feuerwehr der Kernstadt Schotten, dem OT Rainrod und der Drehleiter aus Nidda mit 45 Einsatzkräften konnte der Brand schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die neben dem Wohnhaus befindliche Scheune wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache – verm. einem technischen Defekt – dauern noch an. Die verletzte Person wurde stationär im KKH Schotten aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Unfall mit Sachschaden

Ludwigsau – Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger Bad Hersfelder PKW-Fahrer die Landstraße 3254 von Rohrbach kommend, um an der Bundesstraße 27 in Richtung Bebra einzubiegen. Ein 24-Jähriger Bad Hersfelder befuhr die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend um dann nach links auf die Landstraße 3254 in Richtung Rohrbach einzubiegen. Der 19-Jährige PKW-Fahrer übersah den links abbiegenden 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Friedewald – Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Senftenberg die Bundesstraße 62, von der Autobahn 4 kommend, um dann weiter nach links auf die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Philippsthal einzubiegen. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Bundesstraße 62, von Philippsthal kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Der PKW-Fahrer bemerkte den Einbiegevorgang des LKW-Fahrers zu spät und konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Kradunfall mit Leichtverletzter

Kirchheim – Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 55jährige Motorradfahrerin aus dem Knüllwald die Kreisstraße 34, von Willingshain in Richtung Raboldshausen. Auf Höhe des Feriendorfes „Eisenberg“, in einer Rechtskurve, verlor die Fahrerin die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.