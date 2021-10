Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Weilburg-Gaudernbach, L 3322, zwischen Schupbach und Gaudernbach

Unfallzeit: Samstag, 02.10.2021, 22:05 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein roter VW Polo die Landstraße zwischen Schupbach und Gaudernbach. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmast und die Leitplanke und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die beiden alkoholisierten Fahrzeuginsassen, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, gaben an, dass der jeweils andere den Pkw gefahren habe. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern an. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf dem Kirmesplatz

Ort: 65618 Selters-Niederselters, Am Urseltersbrunnen – Kirmesplatz

Zeit: Sonntag, 03.10.2021, 00:40 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde ein 21-jähriger aus Bad Camberg auf dem Außengelände der Kirmes geschlagen. Der 21-jährige erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, sodass er dadurch zu Boden stürzte und sich an der Nase und am Auge verletzte. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kirmes

Unfallort: 65618 Selters-Niederselters, Parkplatz Kirmesgelände

Unfallzeit: Samstag, 02.10.2021, 23:15 Uhr

Ein Zeuge beobachtete auf dem öffentlichen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Kirmesgelände einen Pkw Mercedes AMG, Farbe silbergrau, der beim Ausparken gegen einen geparkten Citroen C1, Farbe Rot, stieß. Der Mercedes fuhr rückwärts und stieß mit seiner Heckstoßstange gegen die Fahrertür des Citroens. Danach entfernte sich der Mercedes von der Unfallstelle. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen am Mercedes abgelesen werden. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Mercedes dauern an. Mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 65620 Bad Camberg, Heinrich-Held-Straße

Unfallzeit: Sonntag, 03.10.2021, 06:17 Uhr

Ein 34-jähriger Mann aus Bad Camberg befuhr mit seinem Pkw BMW die Heinrich-Held-Straße in Bad Camberg. In Höhe der Hausnummer 4 parkte zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer VW-Passat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der Fahrer des BMWs stieß aus unbekannter Ursache mit seiner Fahrzeugfront gegen die Front des geparkten Pkws. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Verursacher den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Limburg. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Beim Kneipenbesuch mit Pfefferspray gesprüht und Schlagstock mitgeführt

Ort: Runkel, Burgstraße, Gaststätte

Zeit: Samstag, 02.10.2021, 03.30 Uhr

Ein 23 – jähriger aus Runkel besuchte mit mehreren Personen eine Gaststätte in der Burgstraße. Die Gruppe geriet dort, mit einer ebenfalls dort anwesenden Personengruppe, in Streit. Man begab sich dann zur weiteren Klärung der Angelegenheit vor die Gaststätte. Dort ging die „Klärung“ nun in eine körperliche Auseinandersetzung über. Im Verlauf der Schlägerei setzte dann ein namentlich nicht bekannter Täter Pfefferspray ein. Dadurch kam es zu drei verletzten Personen. Bei den Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass ein weiterer Beteiligter einen Schlagstock mitführte. Dieser wurde jedoch bei der Auseinandersetzung nicht eingesetzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zeit: Freitag, 01.10.2021, 18.15 Uhr

Ort: Limburg, Zeppelinstraße 2

Ein 43 – jähriger Pkw – Fahrer aus Linter befuhr mit seinem Pkw die Zeppelinstraße in Richtung Holzheimer Straße. Als er dann beabsichtigte nach links in seinen Hof abzubiegen und daher bremste, stürzte ein hinter ihm fahrender 17 – jähriger Rollerfahrer aus Burgschwalbach zu Boden. Er war zu dicht aufgefahren, musste daher stark abbremsen und kam zu Fall. Der 17 – jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 1500.- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 01.10.2021, 12.40 Uhr

Ort: Elz, Bachgasse

Eine 47 – jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die die Rathausstraße aus Richtung Hadamar in Richtung Limburg. An einem Fußgängerüberweg, der sich hinter der Einmündung Bachgasse befindet, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dabei ragte ihr Fahrzeugheck noch in den Einmündungsbereich Bachgasse hinein. Ein rot – orangefarbener Kleinwagen (SUV – Typ), der aus der Bachgasse in die Rathausstraße einbog, streifte dabei das Heck ihres Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dieses Fahrzeug wurde von einer ca. 70 – 75 Jahre alten Frau geführt. Näheres zu der Person ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.