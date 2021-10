Tödlicher Verkehrsunfall am Rande einer Laufveranstaltung in Eschborn, Eschborn, Spessartweg Sonntag, 03.10.2021, 12:05 Uhr

(wie)Am Rande einer großen Laufveranstaltung in Eschborn kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Mercedes den Spessartweg in Richtung Rödelheimer Straße. Aufgrund der Laufveranstaltung Eschatlon war die Rödelheimer Straße jedoch gesperrt. Ein weiblicher Streckenposten stoppte den Mercedes und informierte den Fahrer über die Sperrung. Bei dem folgenden Wendemanöver des 88-Jährigen wurde die Helferin der Laufveranstaltung von dem Pkw erfasst und überrollt. Hierbei wurde die Frau tödlich verletzt. Rettungsdienst und Polizei konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Es kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Die Polizei sperrte den Unfallort mit Sichtschutzwänden ab. Die Laufveranstaltung wurde danach vom Veranstalter abgebrochen. Die Maßnahmen und Ermittlungen der Polizei dauern an, es können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

Einbruchdiebstahl in/aus Gartenhütte

Freitag, 01.10.2021, 19:00 Uhr – Samstag, 02.10.2021, 10:00 Uhr,

65812 Bad Soden am Taunus, Herrnbaustraße, Schrebergartenanlage

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schrebergartenanlage in Verlängerung der Herrnbaustraße in Bad Soden am Taunus zu einem Einbruch in eine Gartenhütte.

Der unbekannte Täter gelangte auf bisher ungeklärte Art und Weise auf das umfriedete Gartengrundstück der Geschädigten. Hier verschaffte man sich daraufhin gewaltsam Zutritt zum Geräteschuppen, um dort zielgerichtet die aufbewahrten Werkzeuge zu entwenden.

Der Gesamtwert des Stehlguts wurde durch die Geschädigten auf einen Zeitwert von ungefähr 520,00 EUR beziffert.

Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise hierzu geben können, so wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der 06196 96 95 0

Diebstahl eines Schiffsanhängers einschließlich Motorboots

bis Samstag, 02.10.2021, 12:30 Uhr,

65779 Kelkheim, Max-Planck-Straße

Die Geschädigten stellten ihr auf einem Schiffsanhänger befestigtes Motorboot am Seitenstreifen der Max-Planck-Straße im Kelkheimer Industrie- und Gewerbegebiet ab. Als die Geschädigten nun nach längerer Abwesenheit zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Anhänger, sowie Motorboot nicht mehr aufzufinden waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte Täter das angebrachte Kastenschloss zur Sicherung des Zugmauls gewaltsam öffneten. Im Anschluss hängten die unbekannten Täter den Anhänger am eigenen Zugfahrzeug an und entwendeten diesen samt des aufgebauten, sieben Meter langen Motorboots des Herstellers „Freedom“.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 16.000 EUR.

Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf den / die Täter vor.

Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des Anhängers / Motorboots machen können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Kelkheim unter der 06195 67 49 0

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss – Hattersheim am Main, Sindlinger Straße, Freitag, 01.10.2021, 15:15 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde ein Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kam den Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht, dass der 45-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand, während er das Fahrzeug fuhr. Für weiter Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer auf die Dienststelle sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Fahren unter Alkoholeinfluss – Schwalbach am Taunus, Freitag, 01.10.2021, 13:10 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde in Schwalbach am Taunus ein weiterer Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,5 Promille. Außerdem konnte der 52-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle nach Eschborn verbracht. Er wird sich nun für eine Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Fahrzeug durchwühlt – Flörsheim am Main, Beethovenstraße, Freitag, 01.10.2021, 22:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, die vermutlich unverschlossene Tür eines Opels in der Beethovenstraße in Flörsheim und durchwühlte das Fahrzeug. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Darauf angesprochen flüchtete der Täter in Richtung Eddersheimer Straße in Flörsheim. Aus dem Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 29-30 Jahren mit einer schlanken Statur gehandelt haben. Die Person trug einen grauen Hoodie und hatte dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 – 54760 entgegengenommen.