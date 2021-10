Mannheim: Festival „Planet Ears“ endet mit Konzert von Altin Gün

Mannheim – PLANET EARS, das Festival für weltweite Gegenwartskultur, das in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand, hat am gestrigen Samstagabend (02.10.2021) mit dem Konzert von Altın Gün aus Amsterdam einen runden Abschluss gefunden. Über 500 Gäste feierten und tanzten zum anatolischen Retropop-Sound von Sängerin Merve Dasdemir und ihren Bandkollegen. Gekonnt verschmolzen Altın Gün in ihrer Musik Tradition und Moderne – und formten aus türkischem Folk, Psychedelia, Funk und 80s-Synthpop eine neue, faszinierende Soundwelt.

Eben diese Vermengung unterschiedlichster Musikströmungen aus aller Welt spiegelt den Gedanken von PLANET EARS wider. „Rethink international music“ steht dabei ganz bewusst für das Neudenken und Ausloten aktueller Musiklandschaften. Mit insgesamt zehn Live-Konzerten, zwei Symposien und einem Filmscreening haben die Macher der Festivals, die Alte Feuerwache und das Kulturamt Mannheim, lokalen, nationalen und internationalen Künstler:innen eine Plattform für das gemeinsame Erschaffen und Erforschen von Gegenwartskultur gegeben – und dem Publikum einen Erfahrungsraum für völlig neue Hörerlebnisse und Denkansätze.

Im Rahmen des Festivals und den vorangegangenen Planet Ears Residencies haben unterschiedlichste Musikrichtungen zusammengefunden: Türkische Gesänge trafen auf bulgarische Techno-Beats, marokkanische Gnawa-Musik mischte sich mit Elektro, ukrainische Folklore wurde neu interpretiert – und vieles mehr. Beim Planet Ears Symposium diskutierten an drei Tagen Musiker, Filmschaffende, Vertreter:innen aus der Kulturförderung und dem Veranstaltungsbetrieb mit der Musikethnologin Rim Jasmin Irscheid (King’s College London) über das Experimentieren außerhalb von Identitätsdiskursen, die Musikszene in Ghana sowie neue Impulse für die Kulturförderung im postmigrantischen Deutschland.

Insgesamt kamen vom 17. bis 26. September mehr als 1.500 Besucherinnen und Besucher zu den Veranstaltungen vor und in der Alten Feuerwache. Neun der insgesamt 13 Veranstaltungen waren für das Publikum kostenlos zugänglich.