Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: 13-jähriges Kind bei Verkehrsunfallflucht leichtverletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.10.2021, zwischen 20:50 Uhr und 21:15 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. Der Junge bog an der Kreuzung zur Branchweilerhofstraße nach rechts in diese ab. Hiernach hat ihn etwa auf Höhe der Branchweilerhofstraße 12 ein PKW leicht touchiert, weshalb das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW setzte seine Fahrt ohne eine Reaktion fort. Das Kind konnte das flüchtige Fahrzeug als kleinen, vermutlich dunklen, PKW der Marke „FIAT“ beschreiben. Aufgrund der fehlenden Reaktion des Fahrzeugführers und da das Fahrrad des Jungen über keine Beleuchtung verfügt, ist bis dato noch nicht geklärt, ob der PKW-Fahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Zeugen, welche Hinweise auf den PKW oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: LKW ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagmorgen wurde gegen 09:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer auf der B39 in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 33-Jährige war mit einem offenen Kastenwagen unterwegs. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug über eine zulässige Gesamtmasse von fast sechs Tonnen verfügte. Da der Fahrzeugführer jedoch lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen konnte, erwartet diesen eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Den Halter erwartet zudem eine Anzeige bezüglich des Zulassens des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):