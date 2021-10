Ludwigshafen: Hochzeitsgesellschaft blockiert Verkehr auf der A650

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag, 02.10.2021, gegen 14.45 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim durch einen aufmerksamen Autofahrer ein Autokorso auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim mitgeteilt. Am Autobahnbeginn, im Bereich Bruchwiesenstraße blockierten mehrere Fahrzeuge alle 3 Fahrspuren der Autobahn, sodass andere Autofahrer weder überholen, noch die Fahrspur wechseln konnten.

Der Autokorso konnte schließlich durch eine Zivilstreife der Autobahnpolizei an der Ausfahrt Maxdorf festgestellt werden. Nachdem mehrere Polizeistreifen zur Unterstützung hinzugerufen wurden, konnten alle Teilnehmer des Autokorsos in Birkenheide angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft handelte. Die verantwortlichen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, oder ggf. durch das Fahrverhalten der Hochzeitsteilnehmer behindert, oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer: 06237/9330 bei der PAST Ruchheim zu melden.