Carlsberg: Kirchenmauer besprüht

Grünstadt (ots) – Am 02.10.2021, gegen 08:30 Uhr, konnten auf den Mauern der katholischen Kirche „Heilig Kreuz“ in Carlsberg mehrere Graffitis festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und in der Nacht vom 01.10.21 auf den 02.10.21 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Linienstraße in Carlsberg getätigt hat, wird gebeten sich mit der PI Grünstadt unter der Rufnummer 06359 / 93120 in Verbindung zu setzen.

