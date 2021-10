Neustadt: vhs-Kurse „Zu Fuß nach Jerusalem“ und „gesunder Schlaf“ im Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Im Mai 2018 brach Stefan Spangenberg zu seinem größten Abenteuer auf. Mit 59 Jahren verlässt er vertraute Pfade, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Er will in zehn Monaten nach Jerusalem pilgern, dabei zehn Länder auf zwei Kontinenten durchqueren und knapp 6.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen.

Von seiner spannenden Reise „Zu Fuß von Ingelheim nach Jerusalem“ berichtet er mittels einer Multivisionsshow bei der vhs am Mittwoch, 20. Oktober, ab 19 Uhr. Anmeldeschluss ist am 14. Oktober 2021. Getroffen wird sich in der Hindenburgstraße 14.

„Gesunder Schlaf – was tun?“ – diesem Thema widmet sich Dr. Silke von Huene am Mittwoch, 27. Oktober, ab 18.30 Uhr. Der Schlaf hat die Menschheit schon immer fasziniert. Was passiert im Schlaf, und warum ändert er sich im Lauf des Lebens? Wie haben unsere Vorfahren geschlafen? Schlaf kommt nicht auf Knopfdruck. Aber man wird sehen: Betroffene sind ihren Schlafstörungen nicht hilflos ausgeliefert, und es müssen nicht immer gleich Schlaftabletten sein. Der Vortrag wird sowohl in der Hindenburgstraße als auch online angeboten.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de. Beide Veranstaltungen finden in der Hindenburgstraße 14 statt.