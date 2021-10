Deutschland-Tournee „Marc Marshall – Weihnachten“

Baden-Baden – Im vergangenen Jahr feierte das Publikum Marc Marshalls bundesweite Weihnachtskonzerte mit ausverkauften Konzertsälen und Kirchen. Die Presse ernannte ihn begeistert zum Meister der leisen Töne und Botschafter für Frieden und Freundschaft. Wo seine Stimme erklingt öffnen sich die Herzen der Menschen. Und auch deshalb geht Marc Marshall nun mit einem neuen Weihnachtsprogramm auf eine Tour, die ihn durch viele Städte in ganz Deutschland führt. „Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, sagt Marc Marshall. „Es ist mir eine Herzenssache, mit Ihnen und Euch wie eine große Familie zu sein.“

Das neue Weihnachtskonzert besteht aus traditionellen Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Texten. Auch Lieder, die Familie und Freundschaft ehren, werden erklingen. Darunter bekannte und weniger bekannte Lieder. Wie auf der Weihnachtstournee des letzten Jahres wird Marc Marshall am Flügel von René Krömer begleitet, den viele noch als Pianist von Udo Jürgens‘ letzter Tournee in Erinnerung haben. René Krömer und Marc Marshall spielen, singen und schwelgen zusammen in Gedichten, Liedtexten und persönlichen Geschichten.

Marc Marshalls Weihnachtskonzert ist für viele Menschen ein fester, jährlicher Termin im Kalender geworden. „Und so wünsche ich es mir auch für dieses Jahr und freue mich auf alle Menschen, die René Krömer und mir ihre Zeit schenken“, so Marc Marshall.

Wer möchte mit Marc Marshall an Weihnachten im Duett musizieren?

Marc Marshall sucht für seine Weihnachtstour im Dezember 2021 in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner. Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben. Marc Marshall: „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden. Es muss nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein. Wichtig ist, dass die Musik und der Text die weihnachtlichen Werte „Liebe, Frieden, Respekt“ in sich tragen.“ Es ist eine einmalige Gelegenheit mit einem der großen Sänger unserer Zeit zu musizieren.

Videos können an die Email info@mw-promotion.de gesendet werden.

Tickets unter: www.marcmarshall.de

MARC MARSHALL

Typen wie ihn gibt es kaum noch: stimmlich und musikalisch mit riesigem Repertoire auf den großen Bühnen unterwegs. Ein liebenswerter, eloquenter Künstler. Ein Vollblut-Entertainer und Top- Musiker; beliebt bei gleichermassen Jung und Alt und ein Gentleman.

Seit über zwei Jahrzehnten steht er nicht nur mit dem Duo Marshall & Alexander, sondern auch mit seinen Solo-Alben „Nimm Dir Zeit“, „Die Perfekte Affäre“ und „Herzschlag“ auf den Konzert- und Open-Air-Bühnen. Ebenso auch als Impresario und Sänger bei dem nach ihm

benannten internationalen Festival „Mr. M’s Jazz Club Baden-Baden“.

In Los Angeles hat Marc Marshall Jazz, später an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe klassischen Gesang studiert. Auch deshalb singt er sich mit großer Stilsicherheit und wie selbstverständlich in mehreren Sprachen und geradezu traumwandlerisch durch verschiedene Musikwelten. Von sakraler Musik über Klassik bis hin zu Pop und Jazz. Sein Leben ist die Bühne, die Musik, der Livegesang. In Berlin füllt er den legendären Jazzclub A-Trane genauso selbstverständlich wie den Friedrichstadtpalast. Genauso das Festspielhaus in Baden-Baden oder die Philharmonie in München. Um ihn zu erleben pilgern seit 20 Jahren jeden Sommer tausende Zuschauer zur größten Freilichtbühne Deutschlands nach Ötigheim.

Auf der Bühne stand und steht er mit berühmten Kollegen wie Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Gregor Meyle, Thomas D., Till Brönner, Okka von der Damerau, Nils Landgren uvm. Er singt und musiziert in außergewöhnlichen Duetten und pflegt eine besondere Freundschaft mit dem großen Harry Belafonte.

Marc Marshall moderiert TV-Shows und hat als Sänger, Texter, Komponist und Produzent nicht nur erste Plätze in den Charts belegt, sondern auch viele Auszeichnungen, wie Die Goldene Henne und Goldene CDs erhalten.

Tourneetermine Weihnachten 2021:

28.11.2021 – Melle

29.11.2021 – Freiberg/ Sachsen

30.11.2021 – Bielfeld

01.12.2021 – Bottrop

02.12.2021 – Viersen

03.12.2021 – Osnabrück

04.12.2021 – Bretten

05.12.2021 – St. Wendel

06.12.2021 – Albstadt

07.12.2021 – Trier

08.12.2021 – Aalen

09.12.2021 – Kenzingen

10.12.2021 – Ludwigshafen

11.12.2021 – Schwaigern

12.12.2021 – Freudenstadt

13.12.2021 – Bad Langensalza

14.12.2021 – Mönchengladbach

15.12.2021 – Werdau-Langenhessen

16.12.2021 – Volkmarsen

17.12.2021 – Torgau

18.12.2021 – Neuried/ Altenheim

19.12.2021 – Renningen

20.12.2021 – Baden-Baden

22.12.2021 – Baden-Baden

23.12.2021 – Bad Herrenalb

29.12.2021 – Achern-Mösbach

30.12.2021 – Karlsruhe