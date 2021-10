Eberbach: Orgelkonzert mit Barry Jordan am 10. Oktober 2021

Eberbach – Am Sonntag, 10.10.2021, findet um 17 Uhr das nächste Orgelkonzert im Rahmen des „Eberbacher Vierne-Zyklus“ in der Evang. Michaelskirche Eberbach statt.

Barry Jordan, Organist und Kantor am Dom zu Magdeburg, wird neben „Prière“ op. 20 von César Franck die 5. Symphonie a-moll op. 47 von Louis Vierne (1870-1937), dem langjährigen Titularorganisten der Kathedrale Notre Dame in Paris, interpretieren.

Barry Jordan wurde 1957 in Port Elizabeth, Südafrika, geboren. Er studierte zunächst in Kapstadt, wo er 1985 sein Studium in Fachrichtung Komposition mit dem akademischen Grad Master of Music abschloss.

Ab 1986 studierte er in Wien Komposition (Klasse Francis Burt) und Orgel (Klasse Martin Haselböck). 1987 verlegte er seinen Studienort nach Lübeck, wo er weiterhin bei Prof. Martin Haselböck arbeiten konnte. Hier schloss er 1989 sein Konzertexamen (Orgel) und 1994 sein Kirchenmusikstudium ab. Im Jahre 1994 wurde er nach Magdeburg berufen, wo er seit August desselben Jahres das Amt des Domkantors und -organisten bekleidet. 2002 – 2006 leitete er eine Orgelklasse an der Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig; 2004 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Die Orgelneubauten im Dom (Schuke (Werder) 2008, IV/92) und im Remter (Glatter-Götz/Rosales, 2011, II/22) gehen wesentlich auf seine Initiative zurück. 2014 hielt er Meisterklassen an zwei renommierten Universitäten in den Vereinigten Staaten.

Der Eintritt beträgt 8 Euro, bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Es gibt keinen Vorverkauf; die Abendkasse ist ab 16.15 Uhr geöffnet.