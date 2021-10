Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Abend des 01.10.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Branchweilerhofstraße und Landwehrstraße in Neustadt. Gegen 20:54 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Branchweilerhofstraße, als ein aus der Landwehrstraße links abbiegender Pkw ihm die Vorfahrt nahm und die Fahrzeuge kollidierten. Das daraufhin vollzogene Ausweichmanöver des 20-Jährigen endete frontal an einer Hauswand, wobei die Beifahrerin des Mannes leicht verletzt wurde. Der 31-jährige Unfallgegner setzte seine Fahrt unerlaubt fort, konnte jedoch durch eine weitere Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem konnte der Beschuldigte lediglich einen iranischen Führerschein vorweisen, sodass sich auch der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ergab. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Beifahrerin des 20-jährigen Autofahrers kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Neustadt: Ohne gültigen Führerschein unterwegs – Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.10. wurde ein 58-jähriger Autofahrer in der Landauer Straße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Mann bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er seitdem keine neue gültige Fahrerlaubnis erlangt hatte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

