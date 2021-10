Maikammer: Blue note BIG BAND meets friends: LemonCake3 am 03. Oktober 2021

Maikammer – Das Konzert setzt die seit mehreren Jahren erfolgreich etablierte Konzertreihe „Blue note BIG BAND meets friends“ fort, in der die Blue note BIG BAND befreundete Ensembles zu einem Doppelkonzert einlädt. Die Idee der Reihe verspricht abwechslungsreiche Konzerte, in denen über den Bigbandjazz der Blue note hinaus das musikalische Spektrum erweitert wird und andere Stilistiken sich mit der Bigband abwechseln oder auch gemeinsam auf der Bühne in der Verbindung beider Ensembles und ihrer Eigenheiten neues schaffen.

Zu hören ist die vielfach ausgezeichnete Big Band mit swingendem und groovendem Bigbandjazz in der großen Formation, die Ende 2019 auf dem Landesorchesterwettbewerb zum dritten Mal zur besten nicht-professionellen Bigband in Rheinland-Pfalz gekürt wurde und das Bundesland auf dem Deutschen Orchesterwettbewerb vertreten darf. Coronabedingt wird der Wettbewerbsbeitrag als Videoproduktion eingereicht, die unmittelbar vor dem Konzert in Maikammer live auf der Bühne eingespielt wird. Genau dieses Programm, abgerundet mit weiteren Songs, wird dann im Konzert präsentiert.

Zu Gast ist LemonCake3 – Fusion Jazz, so erfrischend und lecker wie ein Zitronenkuchen. Dieses Projekt besteht zwar erst seit ein paar Jahren und war coronabedingt in den letzten Monaten eher zurückhaltend. Bei näherer Betrachtung fällt dem eingefleischten Musikfan jedoch auf, dass er es hier mit Musikern bekannter Formationen aus dem Jazz- und Rockbereich zu tun hat. Mit Blick auf die letzten 30 bis 40 Jahre regionaler wie überregionaler Musikgeschichte vereint sich in LemonCake3 geballte Projekterfahrung unterschiedlichster Stilrichtungen.

Thomas Jehle (Guitar), Joachim Krautwurst (Bass) und Jürgen Spooren (Drums) präsentieren Musik weitab vom Mainstream. Wem Namen wie Chick Corea, John Abercrombie oder Mike Stern etwas sagen, der kommt hier voll auf seine Kosten, und wer diese Musik noch nie gehört hat, wird sie nicht mehr missen wollen.

Beide Bands werden abwechselnd zu hören sein, und auch gemeinsam auf der Bühne spielen – lassen Sie sich von einem neuen Sounderlebnis überraschen!

Blue note BIG BAND meets friends: LemonCake3

03.10.2021 18:00 Uhr

Bürgerhaus Maikammer (Marktstraße 8, 67487 Maikammer)

Karten zu 15 € sind hier erhältlich:

online unter www.ticket-regional.de

Büro für Tourismus, Maikammer, Weinstraße Süd 40, Tel. 06321 952768

Schreibwaren Pfeiffer, Maikammer, Weinstraße Nord 37, Tel. 06321 5442

Weitere Informationen zum Konzert finden Sie unter www.bluenotebigband.de. Die Musiker freuen sich, Sie bei ihrem ersten Konzert seit langem begrüßen zu dürfen.

