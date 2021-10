Neustadt: ESF-Projekt – „Zeit investieren und auf digitalen Erfolgskurs gehen“ am 13. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Digitalisierung, soziale Medien, neue Technologien und veränderte Kommunikation. In vielen Bereichen wird bereits umstrukturiert und optimiert. Mit dem ESF-Projekt „Qualifizierung zur Digitalisierung“ sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen in Neustadt an der Weinstraße unterstützt und informiert werden, wie sie den digitalen Wandel für das eigene Unternehmen nutzen können.

Zum Start der Qualifizierungsveranstaltungen lädt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße (WEG) zu einer Auftaktveranstaltung mit dem Thema: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung weltweit am

Mittwoch, 13. Oktober 2021,

um 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, in den Saalbau (Beethovensaal)

ein. Referiert wird die Veranstaltung von Prof. Dominik Durner, Professor für Lebensmitteltechnologie und Oenologie / Studiengangsleiter Dualer Studiengang Weinbau & Oenologie vom Weincampus Neustadt. Oberbürgermeister Marc Weigel wird den Abend eröffnen.

Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen aus Neustadt an der Weinstraße und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Thema Künstliche Intelligenz und Digitalisierung zu informieren und sie fit für die Zukunft zu machen.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der vhs Neustadt an der Weinstraße.

Informationen zum Projekt:

Das Projekt wird von europäischen Mitteln (ESF) in Höhe von knapp 100.000 Euro vollfinanziert. Es ist eines von ESF-geförderten arbeitsmarktpolitischen Projekten in Rheinland-Pfalz im Förderbereich „Förderung des digitalen Wandels in Bildung und Weiterbildung“. Veranstaltung und Coachings sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Unternehmen können sich bei der WEG melden, um Teilnehmer/in des Projekts zu werden. Anschließend können diese an den Veranstaltungen, wie Vorträgen, Seminaren und Workshops teilnehmen. Ebenso können teilnehmende Unternehmen Coaching zum Thema Digitalisierung erhalten.

Weitere Informationen und weitere Veranstaltungen können unter www.weg-nw.de nachgelesen werden.

Bei Rückfragen stehen Ihnen Birgit Winterberg 06321/855-5006, (birgit.winterberg@neustadt.eu) oder Esther Prinz-Nachtigall 855-5004 zur Verfügung.