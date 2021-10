Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bedrohung im Baumarkt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.10.2021 gegen 16:40 Uhr betrat ein älterer Mann in Begleitung einer Frau einen Baumarkt im Bruch in Bad Dürkheim, ohne dass beide Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Als die Personen von einer Mitarbeiterin auf die Tragepflicht einer entsprechenden Mund-Nasen-Bedeckung aufmerksam gemacht wurden, äußerte der Mann gegenüber der Mitarbeiterin eine Drohung in Bezug auf die Tat in Idar-Oberstein. Eine konkrete Gefahrenlage war der Aussage jedoch nicht zu entnehmen.

Der Mann und die Frau verließen im Anschluss den Baumarkt. Auch durch unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: 70 – 75 Jahre, ca. 1,70m, weiße ungepflegte Haare, Brille, blaue Jacke, normale Körperstatur, ungepflegt, Pfälzer Dialekt. Die Frau wurde beschrieben als: ca. 40 – 45 Jahre, ca. 1,60m, schlank, rot-verwaschene Haare, schwarzer Pullover. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise auf die oben beschriebenen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322 9630 oder per Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Frankeneck: Brand in ehemaliger Gaststätte

Frankeneck (ots) – Am Morgen des 01.10.2021, kurz nach 04:00 Uhr, kam es in der Talstraße in Frankeneck aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000,- Euro, verletzt wurde niemand. Zur Ermittlung der Brandursache werden am Montag die Brandermittler des Fachkommissariats den Brandort gemeinsam mit einem Brandgutachter aufsuchen und weitere Untersuchungen und Analysen vornehmen.

Information der Feuerwehr

Grünstadt: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Asselheim

Grünstadt-Asselheim (ots) – Am Donnerstag, 30.09.2021, wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:10 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnanwesen in Grünstadt-Asselheim eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten diverse Einrichtungsgegenstände nach Wertgegenständen und verließen das Einfamilienhaus ohne Beute. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321/854-4680.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):