Eberbach: Eberbacher Herbstmeile vom 15. bis 24. Oktober 2021

Eberbach – Die Eberbacher Herbstmeile nimmt Gestalt an. Vom 15.10. bis 24.10.2021 werden Händler und Schausteller aus der großen „Kuckucksmarktfamilie“ in Eberbach ihre Stände und Geschäfte aufschlagen und hoffen natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher. In diesen Zeitraum fällt der „Apfeltag-light“ der Eberbacher Werbegemeinschaft EWG am Sonntag, 07.10.2021, mit verkaufsoffenen Geschäften in der Stadt.

Auf den Plätzen Neuer Markt, Lindenplatz und Thononplatz soll nach der ersten und erfolgreichen Aktion dieser Art Ende August, der „Kuckucksmeile“, nun erneut ein wenig Jahrmarkt-Flair in Eberbach zu spüren sein. Gerade für die Schausteller und Händler auf Volksfesten und Jahrmärkten waren die zurückliegenden Monate sehr entbehrungsreich.

Die Stadt Eberbach will, zumindest ein wenig, Raum bieten, damit die Jahrmarkt-Geschäfte wieder anlaufen können. Die Schausteller und Händler der „Kuckucksmeile“ in Eberbach waren glücklich darüber, dass dies für sie nach einer viel zu langen Zeit die erste Möglichkeit war, ihrer Arbeit wieder nachkommen zu können.

Entsprechend groß waren die Freude und der daraus entstandene Wunsch von Händlern und Besuchern gleichermaßen, die Jahrmarkt-Meile auf den Plätzen in Eberbach zu wiederholen.