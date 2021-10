Vereinsheim bei Einbruchsversuch erheblich beschädigt

Selters-Niederselters (ots)-(fh) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 30.09.2021 brachen Unbekannte in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Straße “Am Schwimmbad” in Niederselters ein und verursachten darüber hinaus erheblichen Sachschaden an dem Gebäude. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge näherten sich die Unbekannten der Gebäuderückseite und brachen dort eine Fensterscheibe gewaltsam auf.

Das Gebäude selbst betraten die Einbrecher vermutlich nicht, sodass keine Gegenstände entwendet wurden. Des Weiteren beschädigten die Täter mehrere Außenlampen sowie weitere Glasflächen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Vereinsheim entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag, 07.10.2021: Gemarkung Beselich, B 49, Höhe Heckholzhausen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

