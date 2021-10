Tankstelle von weiblicher Person überfallen

Wiesbaden (ots)-(am) – Am frühen Freitagmorgen 01.10.2021 wurde eine Tankstelle in der Dotzheimer Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Gegen 03:30 Uhr betrat eine weibliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter Vorzeigen einer Schusswaffe forderte die Frau das Bargeld von dem Kassierer. Dieser händigte der Täterin daraufhin mehrere hundert Euro aus. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch die alarmierten Polizeikräfte blieben bisher erfolglos.

Die Täterin wird als 18-20 Jahre alt, ca. 155 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie hatte lange schwarze Haare, die zum Zopf gebunden waren. Im Gesicht war sie stark geschminkt und hatte auffällig lange Wimpern. Bekleidet war sie mit einer dunkelblauen Jeans, die eine aufgerissene Stelle am linken Oberschenkel aufwies. Weiterhin trug sie dunkle Oberbekleidung und eine blaue OP-Maske.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Pkw in Brand gesetzt – Tatverdächtiger festgenommen

Wiesbaden (ots)-(am) – Durch eine männliche Person wurde am frühen Freitagmorgen 01.10.2021 ein Pkw in der Wellritzstraße in Brand gesetzt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Ein Zeuge meldete gegen 04:00 Uhr der Polizei, dass soeben ein Mann die Frontscheibe eines geparkten Pkw Audi zerstört habe. Anschließend hätte er im Innern des Fahrzeugs Feuer gelegt und sei geflüchtet.

Der Pkw brannte komplett aus. Das Feuer musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 EUR. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger konnte durch alarmierte Polizeikräfte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Poststelle – Zigaretten entwendet

Wiesbaden-Nordenstadt (ots)-(am) – Am frühen Freitagmorgen 01.10.2021 wurde die Scheibe einer Poststelle in der Siemensstraße eingeschlagen und Zigaretten entwendet. Unbekannte Täter zerstörten gegen 03:30 Uhr die Scheibe der Eingangstüre der Poststelle. Die Einbrecher kletterten in den Innenraum, entwenden dort Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wiesbaden/BAB 643/Abfahrt Dotzheim (ots)-(am) – Eine 19-jährige Wiesbadenerin wurde Donnerstag 30.09.2021 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Auto gegen 12:45 Uhr die A 643 in Richtung Wiesbaden. In Höhe der Abfahrt Dotzheim geriet sie aus bisher nicht bekannter Ursache ins Schleudern und prallte mit ihrem Citroen gegen ein Verkehrsschild.

Dadurch wurde sie leicht verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 8.800 EUR. Die Abfahrt Dotzheim war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. 50 Minuten gesperrt.

Ungewöhnlicher Trickdiebstahl – Wohnung in Abwesenheit durchsucht

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(am) – Ein 77-jähriger Wiesbadener wurde am vergangenen Freitag 24.09.2021 Opfer eines Trickdiebstahls mit ungewöhnlicher Tatbegehungsweise. Der Geschädigte wurde am Rheinufer von 3 Männern angesprochen, die sich als frühere Bekannte ausgaben. Man verabredete sich und das Trio holte den Geschädigten am selben Abend gegen 21:00 Uhr mit einem Pkw zu einem Treffen ab. Gemeinsam fuhr man in eine Wohnung im Bereich Dotzheim.

Nach kurzer Zeit verließen 2 der Männer unter einem Vorwand die Wohnung. Nachdem die Männer sich entfernt hatten, bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Wohnungsschlüssels. Als die 2 Personen nach geraumer Zeit wieder in die Wohnung zurückkehrten, fand sich auch plötzlich der Wohnungsschlüssel wieder. Das Treffen wurde abrupt beendet und der Geschädigte mit einem Taxi nach Hause gefahren.

Dort stellte er fest, dass in der Zwischenzeit seine Wohnung durchsucht wurde und Wertgegenstände fehlten. Vermutlich erschlichen sich die Täter das Vertrauen des Geschädigten und nutzen dessen Arglosigkeit zum Diebstahl aus.

Die drei Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

Der Erste war etwa 47 Jahre alt, 170 cm groß und korpulent. Er hatte braune Augen und einen Kinnbart.

Der Zweite war etwa 29 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß und ebenfalls korpulent. Er hatte einen runden Kopf mit kurzen, schwarzen Haaren und braune Augen.

Der Dritte war 190 cm groß, hatte eine schlanke/athletische Figur und kurze schwarze Haare. Dieser trug dunkle Jeans und dunkle Sportschuhe.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots) – Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus

Mann in Taunusstein-Hahn überfallen

Taunusstein-Hahn (ots)-(fh) – Am Donnerstagabend 30.09.2021 informierte ein 22-jähriger Mann die Polizei über einen vorangegangenen Raub zu seinem Nachteil im Bereich der Aarstraße in Taunusstein-Hahn. Der junge Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sei gegen 21:00 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof in Richtung eines Einkaufsmarkts gelaufen und habe auf seinem Weg die stillgelegten Bahngleise genutzt. Nach eigener Auskunft sei er hinter einem im Neubau befindlichen Gebäude von 4 maskierten Männern angesprochen und unter Vorhalten von Waffen aufgefordert worden ihnen Bargeld auszuhändigen.

Der Rheingauer händigte den Räubern Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus, woraufhin die Täter mit der Beute in Richtung des Einkaufsmarkts geflüchtet seien. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die besagten Personen nicht angetroffen werden.

Laut dem Geschädigten seien alle 4 männlichen Täter mit Masken vermummt gewesen. Ein etwa 180 cm großer Täter habe einen roten Kapuzenpullover und eine blaue Hose getragen. Ein Weiterer sei mit einem weißen Kapuzenpullover samt schwarzer Weste bekleidet und etwa 190 cm groß gewesen. Die beiden übrigen Täter seien jeweils mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Unfallverursacher flüchtet

Idstein (ots)-(fh) – Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag 28.09.2021 wurde ein Pkw in der Luxemburger Allee in Idstein beschädigt, das verursachende Fahrzeug flüchtete daraufhin. Der Besitzer eines blauen Ford Transit stellte am Dienstagnachmittag Beschädigungen am linken Heck seines Fahrzeugs fest und informierte die Polizei über den Sachschaden, welcher auf rund 1.200 Euro geschätzt wird. Zuvor parkte der Pkw in einer Parklücke in der Luxemburger Allee.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation in Idstein in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

