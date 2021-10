Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmorgen hat ein Mann eine schwarze Geldbörse beim Altstadtrevier abgegeben. Der 42-Jährige hat das Portemonnaie in der Nähe des Synagogenplatzes gefunden. Über eine EC-Karte konnte der Verlierer ermittelt und die Gegenstände ausgehändigt werden. |mg

Aufmerksamer Bürger klärt Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank eines Zeugen hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht im Grübentälchen schnell geklärt. Beim Ausparken hatte ein Opelfahrer ein geparktes Leichtkraftrad beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen.

Der Zeuge beobachtete den Vorgang und informierte die Beamten. Im Rahmen einer Fahndung konnte der flüchtige Fahrer in unmittelbarer Nähe des Unfallortes ausfindig gemacht werden.

Denken Sie daran: “Auch bereits ein “kleiner Parkrempler” mit Fahrerflucht kann zum Führerscheinverlust und hohen Geldstrafen führen.” |mg

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend 30.9.2021 kurz vor 20 Uhr hat sich in der Maxstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein heranwachsender Radfahrer befuhr den Bürgersteig in Richtung Burgstraße.

Ein 52-jähriger Anwohner verließ fußläufig sein Anwesen und kollidierte mit dem Biker. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. |mg

Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Freitagnacht gegen drei Uhr hat die Polizei in der Winterstraße Drogen bei einem Mann sichergestellt. Der 44-Jährige ist polizeilich kein Unbekannter. Das gleiche Schicksal ereilte einen jungen Mann in der Slevogstraße gegen Mitternacht.

Er verlor bei der Kontrolle einen Joint aus seiner Jackentasche. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. |mg

Scooterfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Im Geranienweg hat die Polizei am Donnerstag am späten Nachmittag einen E-Scooterfahrer mit Drogen am Steuer erwischt. Die Beamten stellten zunächst bei dem 41-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Alkoholpegel von 0,65 Promille. Zusätzlich wurden drogentypische Ausfallerscheinungen durch die Ordnungshüter bemerkt.

Ein Rauschgifttest auf der Dienststelle erhärtete den Verdacht. Nach Entnahme einer Blutprobe konnte der Betroffene die Dienststelle verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmittel und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |mg

Autoknacker unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Bei der Polizei ist am Donnerstagmorgen 30.09.2021 ein Diebstahl aus einem PKW angezeigt worden. Am Fischerrück hatte es die Langfinger auf 200 Euro Bargeld, einen Geldbeutel und Fahrzeugpapiere abgesehen. Die Unbekannten hatten es leicht, da das Fahrzeug nicht verschlossen war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tipp der Polizei: Schließen Sie ihr Auto ab! Wertgegenstände wie beispielsweise Navigationsgeräte und Mobiltelefone gehören nicht in parkende Fahrzeuge! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere für sie tun! |mg

Auto und Haus beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Straße “Zum Eselsbachtal” eine Hauswand und einen Pkw beschädigt. Gegen Mitternacht haben die Täter mittels Steinwürfen eine Hauswand, eine Fensterscheibe sowie ein geparktes Auto beschädigt.

Die Ermittler sicherten Spuren. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Nummer 0631 369 2150 entgegen. |mg