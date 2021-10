Wasserrohrbruch (siehe Foto)

Mainz (ots) – Die Mombacher Straße wurde aus Richtung Zwerchallee in Richtung Innenstadt wieder frei gegeben und eine Ampelregelung eingerichtet. Aufgrund eines Wasserrohrbuchs war das Teilstück der Mombacher Straße zwischen Zwerchallee und Rheingauwall (unter der Hochtangente, ca. Höhe Alte Lokhalle) seit 04:30 voll gesperrt.

Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Schusswaffe

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend 30.09.2021 in der Mainzer Klarastraße. Gegen 21:14 Uhr meldeten Zeugen eine Person mit einer Schusswaffe. In einem Innenhof konnte beobachtet werden, wie eine männliche Person mit der Waffe auf eine andere Person zielte und sich beide Personen dann in einen Garagenkomplex begaben.

Von den alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei wurde eine spezielle Schutzausstattung angelegt und eine besondere Bewaffnung mitgeführt. Nachdem der Garagenkomplex umstellt wurde, gelang es einem außergewöhnlich großen Polizeibeamten durch ein Oberlicht Einsicht in die geschlossene Garage zu nehmen. So konnten die Personen im Inneren beobachtet und eine günstige Gelegenheit zum betreten der Garage durch die Einsatzkräfte abgewartet werden.

Letztlich stellte sich heraus, dass die 4 jungen Männer im Alter von 16-21 Jahren, scheinbar aus Langeweile, mit einer “Softair Pistole”, also einer echt aussehenden Spielzeugpistole, zum Abschießen von Plastikkügelchen hantiert hatten. Die Softair-Waffe wurde sichergestellt und die mit solchen Aktionen einhergehenden Gefahren wurden den jungen Männern erläutert.

Große Mengen Kupferkabel gestohlen

Mainz-Zahlbach (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere hundert Meter Kupfer Kabel von der Großbaustelle auf dem Gelände des ehemaligen Hildegardis Krankenhauses in Mainz. Teilweise wurden bereits verlegte Kupferkabel abgeschnitten, herausgezogen bzw. abmontiert und gestohlen. Darüber hinaus wurden komplette Kabeltrommeln mit mehreren hundert Metern Kupferkabel aus dem Umzäunten Baustellengelände entwendet.

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen derzeit im unteren fünfstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.