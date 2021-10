Dein Freund und Helfer – Einjährige Zwillinge aus Auto befreit

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.09.2021 meldete eine aufgeregte Mutter, dass sie ihr in der Leuschnerstraße geparktes Auto nicht mehr öffnen und ihre beiden einjährigen Zwillinge nicht befreien könne. Die wenige Minuten später eintreffende Polizeikräfte konnten durch handwerkliches Geschick das Auto öffnen und die beiden Kleinkinder an die Mutter wohlbehalten übergeben.

Der Frau war der Autoschlüssel beim Schließen des Kofferraums zwischen Heckklappe und Karosserie gefallen. Die Kollegen bastelten sich mit vorhandenem Werkzeug ein Hilfsmittel, mit dem sie die Dichtung der Heckscheibe entfernen und so den Schlüssel fixieren konnten. Mit einem weiteren Gegenstand schafften sie es, auf dem Schlüssel den “Öffnen-Knopf” der Fernbedienung zu drücken. Eine medizinische Versorgung der Kleinkinder war nicht erforderlich.

Verkehrsunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.09.2021 gegen 18:20 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf der Maudacher Straße vom Stadtteil Gartenstadt in Richtung Mutterstadt. In Höhe der Einmündung (K6) in Richtung Bergstraße wollte der auf der rechten Spur fahrende Mann mittels U-Turn wenden und in Richtung Gartenstadt zurückfahren.

Hierbei stieß er dem in gleicher Richtung auf der linken Spur fahrenden Auto eines 58-Jährigen zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Verletzte gab es nicht.

Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.09.21 fuhr gegen 17:20 Uhr ein 53-Jähriger in der Sumgaitallee in Richtung Heinigstraße auf das vor ihm anhaltende Auto einer 53-Jährige auf. Das Auto des Mannes war im Frontbereich so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.09.2021 entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 11:00 bis 19:30 Uhr den Katalysator an einem in der Industriestraße parkenden VW Golf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Arbeitswerkzeuge aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch (29.09.21) auf Donnerstag (30.09.21) brachen unbekannte Täter in der Bgm.-Butscher-Straße einen Renault Trafic auf und entwendeten mehrere Arbeitswerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdieb erbeutet Bargeld von älterer Dame

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Donnerstag 30.09.2021 wurde in der Kornackerstraße eine ältere Dame von einem Trickdieb getäuscht. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus, der in der Wohnung der Frau die Wasserleitungen überprüfen müsse. Nachdem der Mann wieder verschwunden war, bemerkte die Frau, dass er einen Möbeltresor mit Bargeld gestohlen hatte.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,80 m groß, korpulent, dunkle Haare, helle Hautfarbe. Er trug ein Langarmshirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären.

Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf.

Geben Sie kein Geld in fremde Hände.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Begrüßung 57 neuer Polizistinnen und Polizisten

Präsidialbereich (ots) – Zum 1. Oktober 2021 wurden 18 Absolventinnen und 33 Absolventen des 20. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei sowie sechs Polizeibeamte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Behördenleiter Georg Litz hätte die neuen Kolleginnen und Kollegen gerne, wie sonst üblich, persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium begrüßt. Leider ist das Corona-bedingt immer noch nicht möglich, so dass Georg Litz die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer persönlichen Nachricht herzlich willkommen hieß.

Darin begrüßte er die neuen Kolleginnen und Kollegen: “Wir freuen uns, dass Sie da sind. Als Polizeibeamtin und Polizeibeamter haben Sie einen anspruchsvollen Beruf gewählt. Um diese alltäglichen Herausforderungen meistern zu können, wurden Sie bestmöglich ausgebildet und vorbereitet. Für den Start in Ihrer neuen Dienststelle wünsche ich Ihnen alles Gute.”

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden den Polizeidirektionen Ludwigshafen (27), Landau (15), Neustadt (10) und der Kriminaldirektion Ludwigshafen (5) zugewiesen.

Gleichzeitig verließen insgesamt 19 Polizeikräfte das Polizeipräsidium, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.