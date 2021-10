Vermisste Frau in der Nacht bewusstlos aufgefunden

Klingenmünster (ots) – Unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen der Direktion Landau, mehreren Suchhunden aus Zweibrücken und von der Rettungshundestaffel Südliche Weinstraße, einem Polizeihubschrauber sowie der Feuerwehren aus Klingenmünster und Bad Bergzabern, wurde seit Donnerstagnachmittag im Bereich Klingenmünster nach einer in hilfloser Lage befindlichen Frau gesucht.

Die umfangreiche Suche führte gegen 00:20 Uhr, zum Auffinden der vermissten 46-Jährigen. Die Frau wurde an einem Feldweg Im Bereich “Am Federbach” in bewusstlosem Zustand aufgefunden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Verkehrskontrolle vor dem Dienstgebäude

Edenkoben (ots) – Innerhalb einer Stunde (10 Uhr 11 Uhr) wurden heute Morgen (01.10.2021) vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Edenkoben 10 Gurtmuffel mit 30 Euro beanstandet. Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden.

Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen. Weiterhin wurden vier Autofahrer kontrolliert, weil sei während der Fahrt telefonierten. Auf diese kommt ein Bußgeld von 100 Euro zu. Zudem erhalten sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.