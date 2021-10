Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Bauamt – Wenig Beute, hoher Sachschaden

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 30.09.21, 20:30 Uhr, und Freitag, 01.10.2021, 05:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte ins Bauamt der Stadt Landau in der Königstraße ein. Im Inneren traten sie eine Vielzahl an Türen auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen.

Während lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde, beläuft sich der angerichtete Sachschaden nach derzeitigem Stand auf etwa 15.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Schulwegüberwachung

Landau-Dammheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 30.09.2021 zwischen 7:15-8 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegüberwachung an der Grundschule durchgeführt. Erfreulicherweise kamen die Kinder überwiegend zu Fuß beziehungsweise mit dem Rad zur Schule. Die Eltern begrüßten die Kontrollmaßnahmen. Beanstandungen bzw. verkehrsrechtliche Fehlverhalten konnten nicht festgestellt werden.

Auf Grund der dunklen Jahreszeit weist die Polizeiinspektion Landau daraufhin, dass eine funktionierende Fahrradbeleuchtung und reflektierende Elemente an Kleidung und Taschen die Verkehrssicherheit der Schüler erhöht.