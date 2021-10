Mannheim: Planetariumsmitarbeiter an Sternenhimmel versetzt

Mannheim – Mit dem Vortrag „Der Sternenhimmel im Herbst“ gab Dr. Michael Sarcander am 30. September 2021 seine Abschiedsvorstellung im Planetarium Mannheim. Nach 35 Jahren Tätigkeit als Technischer Leiter wurde er im Anschluss an den Vortrag feierlich in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Highlight des Abends war die Überreichung einer Urkunde, die besagt, dass Dr. Michael Sarcander jetzt auch offiziell am Sternenhimmel zu finden ist und zwar als Asteroid „(231609) Sarcander“. Übergeben wurde die Urkunde von Rainer Kresken und Matthias Busch von der Starkenburg-Sternwarte e.V. Heppenheim, die den Asteroiden im Jahr 2019 entdeckt haben. Als Entdecker hatten Herr Kresken und Herr Bush das Anrecht, der Internationalen Astronomischen Union (IAU) einen Namen vorzuschlagen. Im Juli dieses Jahres wurde der Vorschlag der beiden Entdecker angenommen und die Benennung offiziell bestätigt. Somit ist Herr Sarcander für immer am Himmel verewigt. Bei dem Asteroiden handelt es sich um einen etwa 2 km großen Körper, der zwischen Mars und Jupiter seine Bahn zieht.

„Sarcander“ wird aber auch in Zukunft nicht nur unter den Sternen zu finden sein, sondern auch weiterhin im Planetarium Mannheim. Als Vorführer wird er über den Ruhestand hinaus die eine oder andere Show dem interessierten Publikum präsentieren.