Wachenheim: „Streichquartette“ mit dem Grieg Quartett am 19. Oktober 2021

Wachenheim – Das Grieg Quartett Leipzig, 2016 von vier Musikern des Gewandhausorchesters gegründet, ist mittlerweile zu einer festen Größe im Leipziger Musikleben geworden. Mit Auftritten im Gewandhaus, in der Grieg-Begegnungsstätte, dem Mendelssohn- und Schumannhaus, dem Bundesverwaltungsgericht, dem Alten Rathaus und dem Museum der bildenden Künste und Open-Air war es mit vielfältigem Repertoire zu erleben.

Klassisch eröffnet wird das Programm in Wachenheim mit einem besonders schönen und originellen Werk von Joseph Haydn aus seiner mittleren Schaffensperiode. Im zweiten Teil des Programms geht die Reise nach Skandinavien: gespielt wird zuerst das unvollendete Streichquartett in F-Dur von Edvard Grieg. Das Hauptwerk des Abends ist dann das großangelegte Streichquartett von Jean Sibelius mit dem Titel „Intime Stimmen“, entstanden in den Jahren 1906-1909.

Dienstag, 19.10.2021, 19 Uhr

Protestantische Kirche, Wachenheim an der Weinstrasse

Ticketpreis: 23,00 €

Kartenvorbestellungen und Information:

Touristinformation Stadt Wachenheim Tel: 06322-9580-801

Mo – Fr 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Mi – Fr 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Mail: touristinfo@vg-wachenheim.de