Ludwigshafen: Stadtnotizen 01.10.2021

Corona-Testzentrum im Bürgerhof schließt am 8. Oktober

Das gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz betriebene Covid-19-Testzentrum im Bürgerhof schließt vor dem Beginn der Herbstferien seine Pforten. Der letzte Tag, an dem dort die Möglichkeit für einen Corona-Test besteht, ist damit Freitag, 8. Oktober 2021. Aufgrund der Vorgaben des Landes, die ab dem 10. Oktober 2021 keine kostenlose Testangebote mehr vorsehen, da alle Einwohner ein Impfangebot erhielten, wird der Betrieb eingestellt.

„Für Teilnehmer von Abendveranstaltungen der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) am 8. Oktober werden an diesem Tag noch bis etwa 18.30 Uhr Tests angeboten. Nach den Herbstferien wird der bisher als Test-Zentrum verwendete Raum wieder für Online-Kurse benötigt, die zu Prüfungsvorbereitungen in Präsenz abgehalten werden“, erklärt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey.

Das Covid-19-Testzentrum habe nicht nur vielen Teilnehmern und Unterrichtenden der VHS den Kursbesuch erleichtert oder erst ermöglicht, sondern vielen Menschen in Ludwigshafen eine zuverlässige und sehr wichtige Leistung in Zeiten der Pandemie bereitgestellt, betont Sozialdezernentin Beate Steeg. „Wir danken dem DRK für seine Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Nur dadurch war es überhaupt möglich, ein solches Testangebot in dieser Qualität und Quantität bereitzustellen.“

Bis auf Weiteres gilt in der VHS, dass Personen getestet, geimpft oder genesen sein müssen, um Kurse und Veranstaltungen zu besuchen. Dies gilt nicht für reine Behördengänge wie Anmeldungen und Beratungen. In Kursen mit mehreren Terminen in der Woche gilt die zweimalige Testpflicht pro Woche. Das negative Testergebnis soll nach Möglichkeit zum Kursbesuch mitgebracht werden, es werden aber auch kostenlose Selbsttests zur Eigenanwendung vor Ort bereitgehalten.

Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt, Gartenstraße 9, ist in der Zeit von Montag, 4. Oktober 2021, bis einschließlich Freitag, 8. Oktober 2021, geschlossen.

In dringenden Fällen ist der Ortsvorsteher, Osman Gürsoy, tagsüber erreichbar, Telefon 0176 3239 5568. Ab Montag, 11. Oktober 2021, ist das Ortsvorsteherbüro wieder regelmäßig zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

Handlettering für Einsteiger im Ideenw3rk

Handlettering ist eine moderne Form der Kalligrafie. Die beiden Kursleiterinnen Viola Osere und Tabea Bauer erläutern den Teilnehmern am Freitag, 8. Oktober 2021, 17 bis 20 Uhr im Kurs „Handlettering für Einsteiger“ im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, die Grundlagen des Verfahrens. Besprochen werden Materialverwendung und verschiedene Techniken. Neben Übungen zum Einsteigen stehen Tipps und Tricks im Vordergrund, die aus dem eigenen Lettering kleine, kreative Kunstwerke machen. Der Workshop richtet sich an Einsteiger. Teilnehmer mit etwas Erfahrung und vielleicht schon mit eigenen Projekten sind ebenfalls herzlich willkommen.

Die Kursgebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 oder auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten müssen erfasst, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist je nach Veranstaltung begrenzt.

Ludwigshafen beteiligt sich am 12. Europäischen Filmfestival der Generationen – Auftakt am 8. Oktober in der VHS

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Sozialdezernat der Stadt Ludwigshafen am Europäischen Filmfestival der Generationen und zeigt im Oktober und November vielfältige Spielfilme und Dokumentationen rund um die Themen Älterwerden, Selbstverwirklichung im Alter, Dialog der Generationen, Migration und Klimawandel. Organisiert werden die kostenfreien Kinoerlebnisse von der Volkshochschule (VHS), der Abteilung Seniorenförderung in Kooperation mit dem Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen sowie den Büros Sozialer Zusammenhalt in Oggersheim West und West. Den Auftakt macht am Freitag, 8. Oktober 2021, um 17 Uhr die VHS mit dem Film „Über Grenzen“. Sozialdezernentin Beate Steeg wird die Veranstaltung im Vortragssaal eröffnen. Auch in diesem Jahr bereichern Filmpaten wieder die jeweilige Veranstaltung; nach Filmende sind die Zuschauer eingeladen, an einer Diskussion teilzunehmen. Filmpatin am 8. Oktober ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen Susanne Diehl.

„Im vergangenen Jahr waren wir mit der VHS erstmalig vertreten, die Seniorenförderung hatte aber pandemiebedingt ausgesetzt. Ich bin sehr froh, dass im aktuellen Jahr die VHS, die Büros Sozialer Zusammenhalt und auch die Seniorenförderung wieder gemeinsam eine tolle Auswahl an spannenden Filmen zeigen können“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg.

Pandemiebedingt gibt es ein paar Einschränkungen. So wird beispielsweise keine Bewirtung erfolgen. Zudem gelten die drei Gs: Nur vollständig geimpfte Personen, tagesaktuell Getestete und genesene Personen können an den Veranstaltungen teilnehmen. Weiterhin wird um Beachtung der jeweiligen Hygienevorschriften vor Ort gebeten. Eine Anmeldung für die jeweilige Filmvorstellung ist nötig, die Platzanzahl ist begrenzt. Informationen zu den einzelnen Filmvorführungen gibt es auf www.ludwigshafen.de. Weitere Infos zum Festival und den Filmen gibt es auf der Seite https://festival-generationen.de.