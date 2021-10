Landau: Impfzentrum ab sofort geschlossen

Mehr als 100.000 verabreichte Impfungen – Impfquoten in Stadt und Land steigen weiter langsam, aber stetig an – Impfbus des Landes macht an BBS in Landau und in Edenkoben Halt – Hirsch und Seefeldt: Weiterhin niedrigschwellige Impfaktionen geplant

Landau – Zeit zum Abschiednehmen: Nach 7 Monaten, 164 Öffnungstagen, 1.583 Betriebsstunden und ganz genau 104.514 verabreichten Impfungen ist das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße jetzt Geschichte. Anders als neun Impfzentren im Land, etwa in Neustadt oder Wörth, bleibt die Landeseinrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände nicht noch einige Monate im „Standby-Betrieb“, sondern wird ab sofort von den Verantwortlichen aus Stadt und Kreis zurückgebaut.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt danken dem Team um die beiden Impfkoordinatoren Stefan Krauch und Bastian Dietrich für das besondere Engagement in den vergangenen Monaten. „Wie die gesamte Pandemie uns als Gesellschaft vor nie gekannte Herausforderungen gestellt hat, so wurden auch wir als Kommunen mit völlig neuen Aufgaben betraut“, betonen die beiden Verwaltungschefs. „Innerhalb kürzester Zeit haben wir gemeinsam eine komplette Einrichtung geplant und in Betrieb genommen – und das mit großem Erfolg. Ob in der Verwaltung, an der Anmeldung, in der Logistik, in der Apotheke, in den Impfkabinen, in der Aufklärung oder beim Sicherheits- oder Sanitätsdienst: Die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vor Ort – sei es haupt- oder ehrenamtlich – haben Großartiges geleistet und damit maßgeblich zur Bewältigung der Pandemie beigetragen“, machen Seefeldt und Hirsch deutlich.

„53.771 Erstimpfungen, 50.176 Zweitimpfungen und 567 Boosterimpfungen: Das ist eine Bilanz, die sich wirklich sehen lassen kann“, sind die beiden Impfkoordinatoren überzeugt. „Wir sind froh, dass wir mit unserer Arbeit im Impfzentrum einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten konnten – gemeinsam mit einem tollen Team, dem wir auch noch mal herzlich für die gute Zusammenarbeit und das schöne Miteinander in den vergangenen Monaten danken möchten“, so Krauch und Dietrich.

In Sachen Impfen hat das Land jetzt auch wieder die neuesten Zahlen vorgelegt: So sind die Quoten im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen – langsam zwar, aber doch stetig. So klettert die Impfquote der Stadt Landau bei den Über-12-Jährigen bei Erstimpfungen um 0,79 Prozent auf 78,37 Prozent und um 2,12 Prozent auf 79,42 Prozent bei den Zweitimpfungen; in SÜW steigt die Quote um 0,64 Prozent auf 70,82 Prozent bei den Erst- und um 1,66 Prozent auf 70,22 Prozent bei den Zweitimpfungen.

OB Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt sehen sich durch diese Zahlen – insbesondere auch durch die bis zuletzt hohe Zahl an Erstimpfungen im Impfzentrum – in ihrer Überzeugung bestärkt, dass die Impfzentren im Land zu früh schließen. „Wir brauchen eine möglichst hohe Impfquote, um die Infektionslage dauerhaft in den Griff zu bekommen“, bekräftigen die beiden Verwaltungschefs. Mit niedrigschwelligen Impfaktionen wolle man auch weiterhin vor Ort versuchen, die Zahl an Geimpften zu steigern und Nachzüglerinnen und Nachzügler „einzusammeln“.

Weiter in der Region unterwegs ist auch der Impfbus des Landes: So macht das Impfmobil am kommenden Dienstag, 5. Oktober, von 8 bis 16 Uhr an der BBS in Landau halt; am Montag, 18. Oktober, macht es Station an der Hochschule für Finanzen in Edenkoben.