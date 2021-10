Aufgrund Alkoholkonsum von Fahrbahn abgekommen

Speyer (ots) – Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Alkohol stand verursachte ein 40-Jähriger PKW-Fahrer am Freitag um 01:43 Uhr einen Verkehrsunfall. Der Mann sowie sein 23-jähriger Beifahrer waren auf der B9 von Germersheim in Richtung Speyer unterwegs und wollten an der Anschlussstelle Speyer-Verwaltungsschule abfahren. In der Rechtskurve kam der 40-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke, wodurch hieran Sachschaden entstand.

Der Fahrer erlitt durch den Aufprall Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Da die Polizeistreife bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahm, ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Flüchtiger Unfallbeteiligter ohne Führerschein

Speyer (ots) – Beim Wenden ein Verkehrsschild beschädigt hat ein LKW-Fahrer am Donnerstag gegen 16:00 Uhr Im Erlich. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernten sich der 24-jähriger Fahrer sowie dessen Beifahrer. Dieser wiederum verständigte einige Zeit später die Polizei, um den Unfall zu melden.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer aus Hochheim nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben einer Strafanzeige aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort, muss sich der Mann auch wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unfall zwischen PKW-Fahrerin und Radfahrerin

Speyer (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Donnerstag um 08:18 Uhr in Speyer. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Rülzheim übersah beim Linksabbiegen von der Richard-Wagner-Straße in die Prinz-Luitpold-Straße eine von rechts kommende 48-jährige Radfahrerin. Die Frau aus Schifferstadt kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Rucksack aus PKW gestohlen

Speyer (ots) – Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter am Donnerstag 30.09.2021 zwischen 18:45-19:40 Uhr, um den Rucksack eines 31-Jährigen aus dessen Fahrzeug zu entwenden. An dem PKW, der auf einem Parkplatz am Binsfeld (Sandstrand) abgestellt war, konnte keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Binsfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email bei der Polizei Speyer zu melden.

Bei Kontrollen zur Sicherheit im öffentlichen Raum Drogen sichergestellt

Speyer/Römerberg/Dudenhofen (ots) – Am Donnerstagabend wurden von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowohl im Stadtgebiet Speyer als auch in den umliegenden Ortschaften Römerberg und Dudenhofen verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten und Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum durchgeführt. Schwerpunkte lagen in der Bekämpfung von Straßen- und Rauschgiftkriminalität sowie im Bereich des Jugendschutzes. Die Kontrollmaßnahmen fanden vorranging auf Spielplätzen, in Parkanlagen sowie auf Schulhöfen statt.

Es konnten im Schützenpark sowie in der Woogbachanlage in Speyer insgesamt zwölf Personen festgestellt werden, von welchen zwei Jugendliche sowie ein 33-Jähriger in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, da sie unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatten.

Bei einer Kontrolle im Schützenpark hatte ein 15-Jähriger eine Cannabismühle mit Marihuana-Anhaftungen bei sich, die in der Folge sichergestellt wurde.

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss sich zudem ein 26-Jähriger Fußgänger, der bei einer Kontrolle im Hopfenweg ca. 91 Gramm Marihuana mit sich führte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige gegen den Mann aus Speyer eingeleitet.