Schüler löst Polizeieinsatz an Schule aus

Weinheim (ots) – Für große Aufregung sorgte am Donnerstagnachmittag 30.09.2021 gegen 15:20 Uhr, ein 14-jähriger Schüler einer Realschule an der Bergstraße. Im Klassenzimmer hatte er gegenüber einem Mitschüler geäußert, dass er eine Pistole in seinem Rucksack habe. Über die Klassenlehrerin, der sich der Mitschüler anvertraut hatte, wurde der Schulleiter informiert. Er alarmierte sofort die Polizei.

Die Polizeibeamten nahmen sich im Schulgebäude des jungen Mannes an und stellten die nicht geladene Schreckschusswaffe sicher. Gefährdet wurde niemand. Wem die Waffe gehört und wie der 14-Jährige in deren Besitz gelangen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim. Eine Bedrohungslage lag zu keinem Zeitpunkt vor. Vorsorglich wurden Mitschüler und Lehrkräfte anschließend von der Polizei und einem Seelsorgeteam betreut.

Wildschwein kollidiert mit Motorradfahrer

Wiesloch (ots) – Ein Wildwechsel führte am frühen Donnerstagmorgen 30.09.2021 zu einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer. Ein Wildschwein kollidierte kurz vor 6 Uhr auf der Fahrbahn “Im Unteren Wald” mit einem 60-jährigen Zweiradfahrer.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und erlitt unter anderem eine Fraktur. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Tier erlag seinen Verletzungen.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher im Laufe des Donnerstagvormittags. Eine 58-Jährige parkte ihren Opel in der Zeit von 4:45-13 Uhr in der Allemühler Straße auf einem öffentlichen Parkplatz.

Als sie zurückkam, stellte sie am Heck ihres Wagens einen Schaden fest, der Verursacher war aber bereits geflüchtet. Das Polizeirevier Eberbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06271 92100 zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Laterne geprallt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmorgen 01.10.2021 kam ein 42-jähriger Nissan Fahrer in der Zähringerstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Metallzaun. Nach dem Aufprall wurde der PKW auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und verlor dort Betriebsstoffe. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn ab der Kreuzung Karlsruher Straße bis zur Bodelschwinghstraße für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun die genaue Ursache für das Unfallgeschehen. Erste Hinweise deuten auf einen medizinischen Hintergrund hin. Der Fahrer des Fahrzeuges erlitt durch den Unfall eine Prellung. Die 69-jährige Beifahrerin trug mehrere Frakturen davon. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt mindestens im 5-stelligen Bereich. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden, die beschädigte Straßenlaterne wurde zur Vermeidung von Gefahren durch Fachkräfte kontrolliert entfernt.

Einbruch in Gaststätte

Sandhausen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.10.2021 verschafften sich mindestens 2 Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Gaststätte an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost. In den Innenräumen brachen die Einbrecher gegen 01.30 Uhr mehrere Spielautomaten auf und entwendete hieraus das Münz- und Scheingeld.

Die Höhe der Schadenssumme sowie des entstandenen Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinwesgebern. Diese werden gebeten, sich unter 0621 470930 an die Ermittler zu wenden.

Einbruch in Werkstatt – Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Bisher unbekannte Täter drückten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.10.2021 eine Fensterscheibe einer Werkstatt im Gewerbering ein. Danach entwendeten die Täter aus der Werkstatt und dem Verkaufsraum ein Handschweißgerät und mehrere Elektrowerkzeuge.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter 06202/288-0 entgegengenommen.