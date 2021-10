Trainingsjacke aus Umkleideraum geklaut; Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl einer schwarzen Adidas-Trainingsjacke mit mehreren Schlüsseln ist bei der Polizei in Eschwege am Donnerstag zur Anzeige gebracht worden. Demnach wurde die Jacke am Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr aus den Räumen eines Fitness-Studios am Stad in Eschwege geklaut. Dort hing die Jacke in einem Umkleidespind. Der Stehlwert liegt bei 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 32-Jährigen aus Witzenhausen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Mann aus Witzenhausen aufgenommen, der am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr bei der Universität im Bereich des Mensaeingangs in betrunkenem Zustand Pfefferspray versprüht hat. Dem voraus ging offenbar ein verbaler Disput. Durch den versprühten Reizstoff erlitten drei junge Frauen leichte Augenreizungen. Der Tatverdächtige konnte später im Bereich eines Getränkemarktes angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1 Promille Alkohol. Die Beamten stellten letztlich das benutzte Reizstoffgerät sicher und fanden außerdem eine geringe Menge an Marihuana auf. Nun laufen Ermittlungen gegen den 32-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrradfahrer verursacht Auffahrunfall von Pkw`s auf der Bundesstraße und flüchtet; Schaden 16.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Polizei Witzenhausen

Am Donnerstagabend sind die Beamten der Polizei Witzenhausen zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße B 80 in Höhe der Einmündung K 66 nach Unterrieden gerufen worden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war ein flüchtiger Fahrradfahrer der Verursacher des Unfallgeschehens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher.

Laut Unfallbericht befuhren gegen 18.20 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, ein 55-jähriger Autofahrer aus Eschwege und eine 28-jährige Autofahrerin aus Bad Oeynhausen hintereinander die Bundesstraße B 80 aus Richtung Witzenhausen kommend, in Richtung Anschlussstelle Bundesstraße B 27.

Als die drei Verkehrsteilnehmer sich kurz vor der Einmündung zur K 66 befanden, überquerte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer trotz des herannahenden und bevorrechtigten Querverkehrs unvermittelt die B 80 aus Richtung Ortslage Unterrieden kommend und fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Wirtschaftsweg.

Der 57-Jährige leitete eine sofortige Vollbremsung ein und konnte letztlich einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer verhindern. Auch der 55-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen, die ihm nachfolgende 28-Jährige erkannte dies allerdings zu spät und fuhr auf den Pkw des 55-Jährigen auf. Am Auto des 55-jährigen Eschwegers entstand dadurch ein Schaden von 6000 Euro. Zudem erlitt der Mann leichte Verletzungen in Form von Prellungen an beiden Knien. Der Pkw der 28-Jährigen war mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von ca. 10.000 Euro nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Jetzt sucht die Polizei in Witzenhausen nach dem verursachenden Radfahrer, gegen den sich die Ermittlungen wegen Unfallflucht richten. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich -ca. 20-25 Jahre alt

dunkle Hautfarbe -blaue Oberbekleidung -Baseballkappe

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis; Ermittlungen gegen 29-jährigen Autofahrer aus Eschwege

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich jetzt ein 29-jähriger Mann aus Eschwege verantworten. Beamten der Eschweger Polizei hatten den Mann in seinem Wagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.45 Uhr im Bereich der Georgstraße in Eschwege kontrolliert. Der 29-Jährige konnte den Polizisten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem stellten die Beamten im Rahmen der der Kontrolle fest, dass der Versicherungsschutz für den Pkw erloschen war. Demzufolge wurden dann auch Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Geparktes Auto beim Wenden beschädigt

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Donnerstagmittag gegen 13.25 Uhr in der Moritz-Werner-Straße mit einem Kleinbus das geparkte Auto eines 76-Jährigen aus Meißner beschädigt, als er mit seinem Fahrzeug rangierte und wenden wollte. Dabei verursachte er an dem Auto des 76-Jährigen einen Schaden von 1000 Euro. Der Kleinbus blieb augenscheinlich ohne Schaden.

Wildunfall

Mit einem Dachs kollidierte am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Eschwege, der auf der B 27 von Albungen in Richtung Eschwege unterwegs war. Der Dachs verendete am Unfallort. An dem Auto entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebe klauen Pflanzgefäß im Wert von 80 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Großalmerode-Rommerode haben Unbekannte am gestrigen Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr ein ca. 20 kg schweres Pflanzgefäß (Kupferkessel) im Wert von 80 Euro geklaut. Das Gefäß stand auf dem Gehweg in der Großalmeroder Straße. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

26-jähriger Essensauslieferer beschädigt Grundstückseinfriedung und flüchtet

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der für einen Essens-Lieferdienst tätig ist, hat am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr beim Ausliefern von Essen in Fürstenhagen einen Schaden angerichtet und ist anschließend davongefahren. Der Unfall geschah in der Straße „Am Gründchen“, wo der 26-Jährige mit seinem Auto in einer Grundstückseinfahrt wendete. Dabei kollidierte er mit einer Grundstückseinfriedung und verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro. Aufgrund von Zeugenhinweise machten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau den Fahrer schnell ausfindig und ermitteln nun gegen den Mann wegen Verkehrsunfallflucht.

Aus Unachtsamkeit Verkehrszeichen beschädigt

Ein 40-jähriger aus Kaufungen hat mit einem Klein-Lkw (Sprinter Klasse) zwei Verkehrszeichen beschädigt, als er am frühen Freitagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Fürstenhagen auf der Leipziger Straße in Fahrtrichtung Kassel von seiner Fahrspur abkam. Der Mann geriet über einen Fahrspurteiler (Verkehrsinsel) und beschädigte dadurch letztlich zwei richtungsweisende Verkehrszeichen. Auch an dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden. Die Schäden sind allerdings noch nicht abschließend beziffert.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte eine 56-jährige Autofahrerin aus Waldkappel, als sie am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr auf der L 3238 von Küchen in Richtung Hasselbach unterwegs war. Der Sachschaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro. Das Tier verstarb an der Unfallstelle.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der L 3401 zwischen Ermschwerd und Hubenrode hat ein 44-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einen Waschbären erfasst. Der Unfall geschah am Donnerstagabend um kurz vor 20.00 Uhr. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 500 Euro.