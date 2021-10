60 Tonnen schwerer Autokran ohne Genehmigung sorgt für Behinderungen auf A 7 und wird von Zivilstreife gestoppt

Autobahn 7 (Kassel): Ein 60 Tonnen schwerer Autokran, der ohne die erforderliche Genehmigung auf der A 7 in südliche Richtung unterwegs war, hat am gestrigen Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Baunatal war gegen 16:30 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, da der Kran an einer Steigung vor dem Autobahndreieck Kassel-Süd nur noch mit rund 30 km/h unterwegs war und sich dahinter bereits ein Rückstau bildete. Andere Lkw-Fahrer hatten daraufhin bereits Überholmanöver durchführen müssen, was aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten nicht ungefährlich verlief. Die Autobahnpolizisten zogen den Autokran am Autohof Guxhagen aus dem Verkehr und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von Nordhausen in Thüringen auf dem Weg zu einer Baustelle in Gießen war. Die für einen Großraum- und Schwertransport dieser Art benötigte Erlaubnis fehlte jedoch gänzlich. Gewöhnlich sind diese Erlaubnisse jedoch mit Auflagen verbunden. Eine der üblichen Auflagen verbietet beispielsweise den Betrieb derartiger Transporte im Berufsverkehr zwischen 16 und 19 Uhr. Auch ein Begleitfahrzeug zum Warnen des nachfolgenden Verkehrs bei solch niedrigen Geschwindigkeiten wurde ebenfalls nicht mitgeführt.

Gegen den 63 Jahre alten Fahrer des Autokrans sowie den verantwortlichen Unternehmer leiteten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt.

Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Fulda (ots) – Opfer von Fahrraddieben wurde in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (1.10.) ein 44-Jähriger aus Flieden. Der Mann hatte sein Fahrrad am

Bahnhof Fulda verschlossen abgestellt. Nach Rückkehr von der Arbeitsstelle war

sein Fahrrad verschwunden. Bislang Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen

und das Rad entwendet.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blaues Mountainbike der Marke „Torrek“.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

5.000 Euro an geparktem Peugeot 207: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel-Philippinenhof/ Warteberg: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, in der Kasseler Weidestraße ereignete. Ein Kasseler hatte in diesem Zeitraum seinen Firmenwagen, einen roten Peugeot 207, in der Weidestraße in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Am Donnerstagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden im vorderen Bereich und an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro, der vermutlich im Vorbeifahren gegen den abgestellten Pkw gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur. Anhand der gesicherten Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug mit einem seitlichen Trittbrett oder einem Anhänger gehandelt hat.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Alkoholisierter Radfahrer weicht blauem Auto aus und verletzt sich: Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Kassel-Nord: Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer in die Kasseler Gießbergstraße gerufen. Die zum Ort des Geschehens entsandte Streife des Polizeireviers Mitte bemerkte bei ihrem Eintreffen schnell, dass der 43 Jahre alte Radfahrer deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht und ergab einen Wert von 2,2 Promille, weshalb der Mann aus Kassel die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Wie er gegenüber den Polizisten schilderte, hatte er einem entgegenkommenden blauen Pkw ausweichen müssen und war aus diesem Grund gegen einen geparkten Kia gekracht. Nun suchen die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfall gemacht haben.

Eine Passantin hatte den auf der Gießbergstraße liegenden Fahrradfahrer gegen 19:30 Uhr vor der Hausnummer 27 gefunden und die Polizei gerufen. Der leicht verletzte 43-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Schillerstraße unterwegs war, als ihm der blaue Pkw entgegenkam. Dieser soll so weit links gefahren sein, dass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der 43-Jährige mit dem geparkten Auto am Fahrbahnrand und stürzte vom Fahrrad. An dem Kia entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Bei dem mutmaßlichen Verursacher handelte es sich vermutlich um einen Kombi, der anschließend in Richtung Wolfhager Straße davonfuhr. Nähere Angaben zu dem Pkw konnte der Fahrradfahrer nicht machen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.