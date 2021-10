Schutzengel Carmen Seifert und Hündin Frieda finden vermisstes Mädchen – Polizei sagt Danke

Bei Vermisstensuchen zählt oftmals jede Sekunde: So auch am Montag (20.09.) in Fulda. Ein 16-jähriges Mädchen ist aus einer medizinischen Einrichtung abgängig. Für die richtige Spürnase von Jack Russell Terrier Frieda und ihrem Frauchen Carmen Seifert bedankten sich nun Polizeipräsident Günther Voß und Erster Polizeihauptkommissar Peter Heil, Leiter der Polizeistation Fulda.

Ganz Fulda war in Aufregung: Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach der Vermissten, Mantrailer, Drohnen- und Pferdestaffel waren im Einsatz, der Polizeihubschrauber kreiste über der Domstadt. Und auch die Bevölkerung wurde um Wachsamkeit gebeten – mit Erfolg. Denn als Carmen Seifert von den Fahndungsmaßnahmen in den Medien erfuhr, schnappte sie sich eine Leine und entschloss sich, die abendliche Runde mit Hündin Frieda früher zu beginnen. Zielgerichtet ging es für das Duo in Richtung Frauenberg. „Ich gehe in der Regel eine andere Runde“, erinnert sich Seifert zurück.

Ein Mädchen mit großer Ähnlichkeit zur vermissten Person kam der 43-Jährigen entgegen und die Hundebesitzerin sprach sie an. Doch die Vermisste ging weiter. Woraufhin die Fuldaerin richtig gehandelt hat: Sie informierte umgehend die Polizei. Zum Glück: Denn nur wenige Minuten später konnten die Suchmaßnahmen erfolgreich beendet werden. Einige Polizistinnen und Polizisten gingen dem Hinweis nach, grenzten den Suchbereich ein und fanden die 16-Jährige, die auf medizinische Hilfe angewiesen war.

„Wir hatten den Radius schon ausgedehnt, standen kurz davor noch weitere Kräfte nachzufordern… und unsere Hoffnung lag natürlich auch in der Mithilfe aus der Bevölkerung“, so Peter Heil, der selbst im Einsatz war: „Die Zeit arbeitet gegen einen.“ Doch nachdem der entscheidende Anruf von Carmen Seifert bei der Polizei einging und das Mädchen wohlbehalten aufgefunden werden konnte, war die Erleichterung bei allen Beteiligten groß. „Sie waren ein Schutzengel.“

Nun nutzten Polizeipräsident Günther Voß und Peter Heil die Möglichkeit, noch einmal persönlich Danke zu sagen: „Es braucht engagierte Menschen wie Sie Frau Seifert, darauf sind wir in solchen Situationen angewiesen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe“, so Voß. Für die 43-jährige Hundebesitzerin eine Selbstverständlichkeit. Sie würde jederzeit wieder so handeln.

Kokain und Amphetaminküche sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg. Bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg – unter Beteiligung von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Nordhessen – wurden am Mittwochvormittag (29.09.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel vollstreckt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem eine größere Menge Kokain und eine professionelle Amphetaminküche sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Beamtinnen und Beamten des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Drogenanbau und -handel. Die erlassenen Beschlüsse wurden am Mittwoch (29.09.) bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg an Anschriften in Fulda, Oberaula und Bad Hersfeld vollstreckt. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler neben 870 Gramm Kokain und geringen Mengen Haschisch und Marihuana auch professionelles Equipment zur Herstellung von Amphetamin sowie über eineinhalb Kilogramm Streckmittel sicher. Zudem konnten weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Festgenommenen – zwei 31- und 55-jährige Männer und eine 46-jährige Frau aus Bad Hersfeld – wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das bei den Einsatzmaßnahmen sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf rund 65.000 Euro erzielen können.

Diebstahl

Schotten – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagmittag (21.09.) bis Mittwochmittag (29.09.) einen Vergaser samt Zubehörteilen aus einem grünen, dreirädrigen Kleinkraftrad der Marke „Piaggio“. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus in der Parkstraße. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zudem entstand durch den nicht fachmännischen Ausbau der Fahrzeugteile Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch und Sachbeschädigung

Grebenhain – Ein leerstehendes Gebäude in der Straße „Auf dem Scherschhain“ wurde in der Zeit von Mittwochmorgen (29.09.), gegen 7 Uhr, bis Donnerstagnachmittag (30.09.), gegen 15:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und beschmierten dort mehrere Türen und Wände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Trickbetrug

Rotenburg – Unbekannte Trickbetrüger riefen am Donnerstagnachmittag (30.09.) bei einer 82-jährigen Rotenburgerin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten die Schwindler die Frau dazu zu bringen, einen hohen Bargeldbetrag von ihrem Konto abzuheben und auf weitere Instruktionen zu warten. Die 82-Jährige witterte den Betrug und informierte ihre Tochter, welche umgehend die Polizei informierte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de